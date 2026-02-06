Las obras del canal de acceso embarran Malilla

El concejal de Compromís per València, Giuseppe Grezzi, ha denunciado hoy públicamente la situación que viven desde hace meses los vecinos y vecinas del entorno de la calle Isla Formentera, en el barrio de Malilla, como consecuencia de las obras del canal de acceso, unas actuaciones que todavía se prolongarán durante al menos tres años más.

Según ha explicado Grezzi, la formación ha recibido numerosas quejas vecinales que alertan de la falta de control policial, del tráfico continuo de camiones a cualquier hora del día —incluida la madrugada— y de la ausencia de una limpieza adecuada, lo que está convirtiendo la zona en un espacio con dudosa salubridad en el que no se respeta el derecho al descanso. “A pesar de las reiteradas peticiones de actuaciones por parte de la policía local y de otros servicios municipales tramitadas por registro de entrada no ha habido ninguna acción concreta para atender las reclamaciones del vecindario”, lamenta el edil valencianista.

A modo de ejemplo, Grezzi ha relatado el caso de una de las muchas vecinas afectadas, que desde mayo de 2025 ha presentado varias quejas formales tanto ante la Generalitat Valenciana como ante el Ayuntamiento de València, además de realizar llamadas frecuentes a la policía local —“al menos dos o tres veces al mes al Ayuntamiento y casi semanalmente a la policía”— sin que la situación haya mejorado de manera estable. “Según nos ha explicado, los propios agentes le indicaron que solo acudían puntualmente tras cada aviso, por lo que debía llamar de forma reiterada, algo que, en lugar de ayudar, termina generando más cansancio y frustración entre los vecinos. Lo último que esperan de su gobierno municipal”, describe Grezzi.

El vecindario también denuncia la circulación constante de maquinaria pesada y camiones sin un horario claro ni respetuoso con el descanso, así como la acumulación de barro y polvo en la calzada y las aceras. En algunos momentos puntuales, tras las quejas, desplegaron cisternas de limpieza y maquinaria de barrido, pero de forma intermitente e insuficiente, trasladaron los vecinos a Compromís. “Dicen que cuando la limpieza era diaria, la calle volvía a ser habitable; pero cuando pasan una vez a la semana o incluso una vez al mes, todo vuelve a estar igual, con cúmulos de barro pegados a las aceras, como se puede ver estos días a pesar de las lluvias”, señalan.

Grezzi ha advertido además del riesgo potencial para la salud que supone la gran cantidad de polvareda generada por las obras y el tránsito constante de vehículos pesados, así como del impacto económico negativo para los comercios de la zona. Un ejemplo de ello es un bar situado en la esquina entre la calle Isla Formentera y el carrer de Malilla, que en numerosas ocasiones no puede ni siquiera montar su terraza debido a la suciedad acumulada, perdiendo clientela de manera continuada.

“Es incomprensible el desinterés mostrado por el regidor Carbonell, que debería haber dado instrucciones rápidas y claras a la policía local para recabar información detallada de la situación y actuar de manera inmediata para paliar las molestias”, ha denunciado Grezzi. El concejal ha insistido en que el hecho de que las obras no sean ejecutadas directamente por el Ayuntamiento no exime al gobierno municipal de su obligación de cuidar a la ciudadanía y garantizar la convivencia, la limpieza y la seguridad en los barrios afectados.

Noticias relacionadas

Desde Compromís recuerdan que “la ciudadanía quiere un gobierno municipal que le cuide, no uno que se desentienda de unas obras porque no las ejecuta o porque busque sacar rédito político creando un conflicto evitable”, y exigen al gobierno de PP y Vox que actúe de forma urgente para reforzar la limpieza, controlar los horarios y recorridos del tráfico pesado y aumentar la presencia policial, evitando que Malilla siga pagando el precio de una dejadez institucional prolongada.