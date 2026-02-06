El peatón alcanzado por una farola durante el vendaval es el periodista Javier Doménech
El conocido comunicador sufre fractura de tobillo y costillas pero reconoce que ha tenido su punto de "milagro"
"He tenido mucha suerte" reconocía el conocido periodista Javier Doménech, a pesar de ello con voz firme y mucho ánimo, tras haber sido alcanzado por una farola caída durante el vendaval que sufrió la ciudad e instantes antes de entrar en el quirófano. "Perdona el tono de voz, pero es que estoy sin beber por lo de la anestesia". Pero está animado de forma extrema sabiendo que ha vuelto a nacer. Estuvo en el lugar menos indicado en el momento menos adecuado, que no era más que pasear tranquilamente por la acera, lo que haría cualquier persona que transita en dirección al Ayuntamiento, a donde iba para hacer unas gestiones. Durante la mañana del viernes va a ser sometido a la primera de las operaciones quirúrgicas que tendrá que pasar para recuperarse de las heridas, de las que las peores son en el tobillo aunque, tal como reconocía, "es una fractura limpia". Posteriormente tendrá que someterse a otras cirugías para afianzar la articulación. Además de en la pierna, donde sufrio el impacto de la farola fue en el torso. Algo que, como le decía su amigo personal y compañero de profesión Carlos Egea, forma parte del milagro: "dos centímetros más y podía haberle dado en la cabeza". Sufre la fractura de tres costillas y un fuerte traumatismo en el omóplato. Mala suerte por las probabilidades que tenía de que esto le pasara y buena suerte porque no cabe duda que podía haber sido infinítamente peor.
Las muestras de cariño por parte los compañeros de profesión se han multiplicado a cada minuto tras saberse que el veterano y conocido periodista era esta vez el involuntario protagonista de la noticia.
Se da la circunstancia, además, de que precisamente este año, su hijo Néstor -conocido por haber interpretado numerosas veces papeles en los "Miracles" de Sant Vicent- es co-presidente infantil de la falla Pintor Segrelles. Además de su labor en diferentes medios de comunicación, Doménech es muy conocido en el mundo vicentino y en el de las tradiciones valencianas en general, por lo que no deja de reconocer que ha sido "un milagro".
Suscríbete para seguir leyendo
- El padre Ángel se muda al Cabanyal
- Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes
- Un jabalí se cuela en las vías del metro de València y siembra el caos
- Así será nueva seguridad vial de València: sin semáforos en ámbar y con un ojo en los patinetes
- El sector del alquiler de bicicletas se hunde en València
- El Ayuntamiento deniega la celebración de la Parada Mora a la falla Conde Salvatierra y rectifica tras reconocer el error
- Adiós a la palmera más famosa de València
- La restauración del primer hotel 'gay friendly' de València destapa unos frescos del siglo XV