Bernabé incorpora a Josep Moreno como director de campaña para las elecciones municipales de València

La secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, incorpora al consultor y asesor político Josep Moreno como director de campaña de cara a las próximas elecciones municipales de 2027, con el objetivo de ser la primera fuerza y alcaldesa de València.

Moreno llega tras una larga trayectoria profesional y política en la que ha combinado política y consultoría estratégica. En los últimos años ha sido el jefe de Gabinete del alcalde de Cullera, Jordi Mayor, uno de los municipios socialistas con mayoría absoluta. Con este perfil, la candidata y delegada del Gobierno busca aumentar la presión sobre la actual alcaldesa María José Catalá y su equipo.

Moreno fue diputado en Les Corts Valencianes entre 2011 y 2015, etapa en el que Catalá era consellera. Durante esa legislatura desempeñó un papel destacado en dos frentes que marcaron la vida política valenciana de aquellos años.

Por un lado, fue una de las voces más activas en la denuncia de la trama Gürtel, ejecutando un trabajo constante de fiscalización parlamentaria contra la corrupción del Partido Popular. Por otro lado, como portavoz de la Comisión de Control de RTVV, fue uno de los arietes contra el cierre de Radiotelevisió Valenciana. Moreno fue coautor del texto alternativo a la Ley de 2012 del Estatuto de Radiotelevisión Valenciana.

Previamente a su etapa parlamentaria, Moreno fue jefe de gabinete del entonces secretario general del PSPV, Jorge Alarte (2008-2011), y antes había ejercido como responsable de comunicación y jefe de gabinete en el Ayuntamiento de Alaquàs (2000-2008). Un periodo en el que, además, coincidió con Catalá como alcaldesa de la vecina ciudad de Torrent. Moreno y Catalá se encontrarán ahora en el Cap i Casal.

Tras su paso por Les Corts, el nuevo asesor de Bernabé desarrolló una carrera como consultor externo especializado en campañas y procesos electorales. En 2018 fue nombrado director de Comunicación, Publicidad y Marketing de À Punt Mèdia, donde puso en marcha el departamento desde cero en el primer año de funcionamiento de la nueva radiotelevisión pública valenciana.

Desde 2019 y hasta su incorporación al equipo de Bernabé, ha sido jefe de gabinete del alcalde de Cullera, Jordi Mayor. A Bernabé y Mayor, del núcleo duro de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, les une la amistad y la llegada de Moreno es fruto de esa complicidad.

El nuevo asesor llega ahora en un momento de cambios dentro del grupo municipal. A la marcha de María Pérez a una consultora privada se suman las salidas de los asesores Juan Gabriel Martínez, Elisa Maluenda y Juanma Murria. El primero abandonó la política para continuar su carrera profesional, dejando atrás un grupo municipal donde los pelayos –su familia política– pierden peso frente al liderazgo de Bernabé. Maluenda pertenece a otra corriente socialista y formaba parte del personal eventual desde la anterior legislatura. Murria, por su parte, se jubila tras más de dos décadas prestando servicio al grupo municipal socialista, del que también era secretario, un cargo de gestión que requiere ciertos conocimientos de contabilidad. Esta plaza queda vacante.