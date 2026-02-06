València destruye 136 revólveres policiales obsoletos o en mal estado

El Ayuntamiento de València ha ordenado este viernes la destrucción de un total de 136 armas de primera categoría de la Policía Local. La Junta de Gobierno Local ha aprobado, en su reunión de hoy, declarar efectos no utilizables un total de 136 armas de la primera categoría y trasladarlas a la Intervención de Armas de la Guardia Civil para que sean destruidas, tal como prevé la normativa aplicable.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, al finalizar la reunión de la Junta. Caballero ha recordado que a finales del año pasado, el Departamento de Armamento de la Policía Local de València emitió un informe en el que comunicaba la existencia de 136 revólveres que se encontraban en mal estado.

Las armas estaban custodiadas en el depósito de armas de la Galería de Tiro de la Policía, propiedad del Ayuntamiento, y debido a su estado de desuso y obsolescencia se concluyó que resultaban inservibles para el servicio de los agentes policiales.

Noticias relacionadas

Tal como establece el Reglamento de armas aprobado por Real Decreto en enero de 1993, todas las funciones sobre armas derivadas de la legislación vigente son competencia de la Guardia Civil, incluida su destrucción cuando sea necesario. Una vez destruidas, las armas serán dadas de baja en el Inventario Municipal.