Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo ValenciaDirecto vientoChabolas MestallaPisos nuevos ValènciaCoches chinos AlmussafesLicencia MestallaBorrasca MartaTaller clandestino GuadassuarCuarteles Guardia CivilConciertos Viveros
instagramlinkedin

El viento derriba una escultura en el jardín del Turia

La obra "Las inclemencias" se encuentra junto al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe

La escultura &quot;Las inclemencias&quot;, derribada por una inclemencia meteorológica

La escultura "Las inclemencias", derribada por una inclemencia meteorológica / L-EMV

Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Las fuertes rachas de viento que ha dejado la borrasca Leonardo en València han derribado este viernes una escultura de 14 metros de altura en el jardín del Túria. La obra se llama "Las inclemencias", del artista Lucas Karrvaz. Llevaba en el mismo lugar, junto al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, desde el año 2001. En total, la obra mide 14 x 9 x 0'80 metros.

Escultura caída en el jardín del Túria

Escultura caída en el jardín del Túria / L-EMV

Esta gran estructura de metal representa el cielo, el sol, las nubes y dos posibilidades: una tormenta eléctrica y feroz, contrastada con un cielo despejado, con alguna nube poco preocupante. Estos dos escenarios afectan directamente a las esculturas situadas bajo ella, “El llanto” y “La siega”, quedando la primera bajo el cielo tormentoso y la segunda bajo el despejado, encajando con el resultado de ambas cosechas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents