El viento derriba una escultura en el jardín del Turia
La obra "Las inclemencias" se encuentra junto al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
Las fuertes rachas de viento que ha dejado la borrasca Leonardo en València han derribado este viernes una escultura de 14 metros de altura en el jardín del Túria. La obra se llama "Las inclemencias", del artista Lucas Karrvaz. Llevaba en el mismo lugar, junto al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, desde el año 2001. En total, la obra mide 14 x 9 x 0'80 metros.
Esta gran estructura de metal representa el cielo, el sol, las nubes y dos posibilidades: una tormenta eléctrica y feroz, contrastada con un cielo despejado, con alguna nube poco preocupante. Estos dos escenarios afectan directamente a las esculturas situadas bajo ella, “El llanto” y “La siega”, quedando la primera bajo el cielo tormentoso y la segunda bajo el despejado, encajando con el resultado de ambas cosechas.
