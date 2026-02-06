Vuelve el asentamiento de chabolas junto al estadio de Mestalla

Las imágenes son impactantes por el contraste tan evidente que muestran: tan solo separados por un muro, miles de aficionados acuden ilusionados y muy animados a Mestalla para animar al equipo de sus amores, que en la noche de anteayer se enfrentaba al Athelic Club en Copa del Rey (solo un par de horas después el Valencia CF caería eliminado, pero eso todavía no lo sabían). Al otro lado de la pared levantada con evidente ánimo provisional, varias chabolas se esconden de las miradas indiscretas para alojar en su interior a personas que padecen el sinhogarismo en sus carnes.

Las riadas de gente son ajenas a la miseria que se oculta en el terreno que iba a albergar un "hotel icónico" de 20 alturas en la avenida de Aragón, pero que, a consecuencia de las enrevesadas vicisitudes que arrastra la operación de la construcción del Nou Mestalla, se ha quedado en el aire. Ahora esta parcela sirve, desde hace unos días, de refugio para algunas personas sin techo.

El asentamiento lleva pocos días instalado en el solar y los Servicios de Atención a Urgencias Sociales (SAUS) del Ayuntamiento de València visitaron esta pasada noche de jueves el lugar para tratar de localizar a los habitantes de estas infraviviendas con el objetivo de ofrecerles un alojamiento y poner en marcha toda la maquinaria de ayuda social. Durante el día, miembros de la Asociación Alanna también trataron de contactar con quienes malviven en las chabolas, pero no fue posible. Los vecinos de la zona confirmaron que el grupo que se ha asentado en este terreno llevan, efectivamente, apenas unos días y que durante las horas de luz suelen abandonar el lugar para volver cuando cae la noche con el objetivo de ponerse a resguardo del frío, el viento y los desalmados.

Un asentamiento que se repite

No es la primera vez que las personas que se ven obligadas a pernoctar en la calle recurren a la protección de los muros que rodean esta parcela ubicada en un lugar privilegiado. Tal como publicó Levante-EMV en el año 2017 ya se localizaron varias chabolas en este solar que antaño albergaba el "nuevo ayuntamiento" de la avenida de Aragón, demolido en 2015, y que tenía previsiones de convertirse en (otro) hotel de lujo. En aquel momento era un grupo de temporeros que buscaba en este terreno una solución de vivienda a la desesperada y que fueron desalojados en 2018.

Grupo de chabolas dentro del solar que albergaba el "nuevo ayuntamiento" de la avenida de Aragón / A.C.

Esta misma situación se repitió en el año 2019. La imagen era casi calcada a la de hoy: varias lonas de plástico azul extendidas en forma de tiendas de campaña improvisadas y enseres apilados junto a los muros. Un detalle que diferencia a ambas instantáneas es la altura de las paredes que perimetran el solar. En la actualidad son considerablemente más altas gracias a unos paneles de chapa que se añadieron a posteriori con la intención, probablemente, de evitar el acceso.

Sin un registro de personas sin hogar en València

El número exacto de personas que pernoctan hoy en las calles de València no está claro. El motivo es el retraso en la ejecución de la segunda edición del Proyecto de Recuentos Nocturnos de Personas sin Hogar que elabora un censo de quienes duermen en las calles y que estaba previsto realizar en octubre de 2025. Finalmente, según explicaron desde el consistorio, "el pasado mes de junio la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio comunicó que este registro, en el que participa el ayuntamiento se aplazaba hasta octubre de 2026 por problemas del propio Ministerio".