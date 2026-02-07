Colapsa un muro de la futura Ciudad Deportiva del Levante UD

El vendaval de la borrasca Leonardo ha terminado por hacer el trabajo que ya empezó el abandono. El viento ha derribado el muro de Benimar, que durante años ha estado grafiteado y en algunos tramos perforado, amenazando ruina.

Según denuncian los Vecinos de la Asociación Vecinal de Natzaret, molestos con el abandono del barrio marítimo, la falta de mantenimiento en la futura Ciudad Deportiva del Levante UD les está suponiendo “un grave problema”. Menores de edad entran a jugar en el edificio semiruinoso del antiguo balneario,poniendo en riesgo su integridad física. Desde la vecinal llevan tiempo comunicando esta situación de dejadez “sin ningún resultado hasta la fecha”.

“La parcela se encuentra muy abandonada, degradada e insalubre, y ante la parálisis actual del proyecto pedimos, al Ayuntamiento que inste al Levante UD a reparar el muro, mantener en condiciones el edificio de Benimar evitando la entrada de menores, despejar el canal de desagüe para reducir el riesgo de inundaciones, y combatir el picudo que afecta a muchas palmeras entre otras actuaciones necesarias”, han exigido en la entidad vecinal.

Tras la caída del muro, que deja más facilidades para acceder al recinto de Benimar, los vecinos han llamado a la Policía Local y esta ha precintado la zona, pero el paisaje continúa siendo de absoluto abandono y cierta peligrosidad. La antigua Asociación Deportiva Valenciana Benimar está rodeada de maleza y solo sobrevive un edificio central lleno de cascotes. En el que perduran, de milagro, columnas anudadas de madera en las escaleras. También se conservan elementos antiguos, como una “rajola” de agua potable o el emblemático reloj de sol de la torre, aparentemente en buen estado.

Derrumbe del muro de Benimar / Levante-EMV

Teóricamente la nueva ciudad deportiva levantinista llegaba para salvar a Benimar. En su edificio están previstas las oficinas de la academia, un pequeño auditorio, zonas de prensa, cafetería tienda y aula para que los niños estudien. Hasta la pequeña alberca aparece recuperada. Y el Mini Estadi ocuparía exactamente el espacio del antiguo campo de fútbol. Sin embargo, el proyecto no termina de arrancar y las infraestructuras de Benimar empiezan a colapsar.

Cesión del Puerto

En marzo de 2023, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València autorizó la solicitud de Levante Nuevos Desarrollos la concesión administrativa para la ocupación de bienes de los terrenos dominio público portuario con destino a la construcción y explotación de la nueva ciudad deportiva del Levante UD en el Puerto de València. En total son 95.000 metros cuadrados que se enmarcan en Plan Especial de la Zona Sur 1 del Puerto de València o Plan Natzaret, donde la APV destinará para uso ciudadano 230.000 metros cuadrados de territorio portuario que permitirán el desarrollo del futuro Parque de Desembocadura.

La concesión llegó después de que el Consejo de Ministros declarase la ciudad deportiva del Levante de Interés público.