Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
El campamento de infraviviendas lleva apenas unos días instalado en la parcela que albergaba el llamado "nuevo ayuntamiento" y que se demolió en el año 2015
Los Servicios de Atención a Urgencias Sociales (SAUS) del Ayuntamiento de València visitaron ayer por la noche el asentamiento de chabolas que se ha instalado desde hace unos días en el solar de la avenida de Aragón, justo al lado del estadio de Mestalla. Según han informado fuentes del consistorio a Levante- EMV en estas infraviviendas se ha localizado a 15 personas de nacionalidad rumana, entre las que no hay menores.
Los servicios sociales municipales ofrecieron alternativas de alojamiento al grupo pero las han rechazado. Con respecto a cuál será el futuro del grupo, este ya depende de la intervención del propietario del terreno que actualmente está en manos privadas. Este solar albergaba el conocido como "nuevo ayuntamiento" que fue demolido en el año 2015 con la intención de levantar un "hotel icónico" de hasta 20 alturas. Como la construcción de este establecimiento va ligada a la del Nou Mestalla, once años después, la iniciativa sigue en pausa.
Al parecer las personas que habitan en las chabolas entran y salen de la parcela, que está perimetrada con un muro de obra y que se elevó aún más con unas placas metálicas debido a las reiteradas ocupaciones, a través de una valla. En el interior han improvisado una suerte de tiendas de campaña en las que pernoctan ya que durante el día abandonan el lugar.
Un asentamiento que se repite
No es la primera vez que personas sin hogar recurren a la protección de los muros que rodean esta parcela ubicada en un lugar privilegiado. Tal como publicó Levante-EMV en el año 2017 ya se localizaron varias chabolas en este solar. En aquel momento era un grupo de temporeros que buscaba en este terreno una solución de vivienda a la desesperada y que fueron desalojados en 2018.
Esta misma situación se repitió en el año 2019. La imagen era casi calcada a la de hoy: varias lonas de plástico azul extendidas en forma de tiendas de campaña improvisadas y enseres apilados junto a los muros. Un detalle que diferencia a ambas instantáneas es la altura de las paredes que perimetran el solar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vuelve el asentamiento de chabolas junto al estadio de Mestalla
- València construirá 644 en pisos en suelo recuperado al cabecilla de la trama Azud, que se lo adjudicó en la época de Barberá
- Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes
- Un jabalí se cuela en las vías del metro de València y siembra el caos
- Adiós a la palmera más famosa de València
- Así será nueva seguridad vial de València: sin semáforos en ámbar y con un ojo en los patinetes
- El sector del alquiler de bicicletas se hunde en València
- El peatón alcanzado por una farola durante el vendaval es el periodista Javier Doménech