Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla

Los Servicios de Atención a Urgencias Sociales (SAUS) del Ayuntamiento de València visitaron ayer por la noche el asentamiento de chabolas que se ha instalado desde hace unos días en el solar de la avenida de Aragón, justo al lado del estadio de Mestalla. Según han informado fuentes del consistorio a Levante- EMV en estas infraviviendas se ha localizado a 15 personas de nacionalidad rumana, entre las que no hay menores.

Los servicios sociales municipales ofrecieron alternativas de alojamiento al grupo pero las han rechazado. Con respecto a cuál será el futuro del grupo, este ya depende de la intervención del propietario del terreno que actualmente está en manos privadas. Este solar albergaba el conocido como "nuevo ayuntamiento" que fue demolido en el año 2015 con la intención de levantar un "hotel icónico" de hasta 20 alturas. Como la construcción de este establecimiento va ligada a la del Nou Mestalla, once años después, la iniciativa sigue en pausa.

En algunos puntos de Google Maps aún se ve el "nuevo ayuntamiento"

Al parecer las personas que habitan en las chabolas entran y salen de la parcela, que está perimetrada con un muro de obra y que se elevó aún más con unas placas metálicas debido a las reiteradas ocupaciones, a través de una valla. En el interior han improvisado una suerte de tiendas de campaña en las que pernoctan ya que durante el día abandonan el lugar.

Un asentamiento que se repite

No es la primera vez que personas sin hogar recurren a la protección de los muros que rodean esta parcela ubicada en un lugar privilegiado. Tal como publicó Levante-EMV en el año 2017 ya se localizaron varias chabolas en este solar. En aquel momento era un grupo de temporeros que buscaba en este terreno una solución de vivienda a la desesperada y que fueron desalojados en 2018.

Esta misma situación se repitió en el año 2019. La imagen era casi calcada a la de hoy: varias lonas de plástico azul extendidas en forma de tiendas de campaña improvisadas y enseres apilados junto a los muros. Un detalle que diferencia a ambas instantáneas es la altura de las paredes que perimetran el solar.