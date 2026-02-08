Compromís pregunta al gobierno de Catalá por contratos ocultos de fiestas en València

Compromís ha puesto el foco en la" falta de transparencia del gobierno municipal de María José Catalá en materia de contratación pública", después de comprobar que numerosos contratos de fiestas y fallas no aparecen publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tal como obliga de manera expresa la legislación vigente.

La coalición ha registrado varias preguntas en comisión para exigir explicaciones sobre unos contratos negociados sin publicidad, con importes superiores al contrato menor, que se deberían de hacer públicos a la ciudadanía para estar plenamente sujetos a control y fiscalización.

La concejala de Compromís Lluïsa Notario ha recordado que el artículo 63 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público es inequívoco: todos los contratos adjudicados, con independencia del procedimiento utilizado, tienen que publicarse en el perfil del contratante, incluyendo la información relativa en su adjudicación. Además, el artículo 154 de la misma ley refuerza la obligación de hacer pública la formalización de los contratos. “No hay ninguna excepción legal que permita esconder estos contratos” confirma Notario, e insta al gobierno de Catalá a corregir a las concejalías implicadas y publicarlos de manera inmediata.

Por su parte, el concejal Pere Fuset pone como ejemplo los contratos privados o artísticos de la Cabalgata de Reyes de València 2026 que ya suman cerca de 200.000€ y son algunos de los que no están publicados en el portal de contratación municipal . El concejal valencianista explica que no se ha encontrado publicado ningún contrato privado durante 2025 a excepción de los contratos menores que se publican automáticamente gracias a un sistema tecnológico implementado con el anterior gobierno progresista.

Estos contratos, tramitados como negociados sin publicidad, superan ampliamente la cuantía del contrato menor y, por lo tanto, tienen que ser públicos, aunque no estén sometidos a licitación abierta.

La formación valencianista ha exigido al gobierno del PP y VOX que detalle todos los contratos privados del Servicio de Fiestas y Tradiciones, incluyendo la sección de Fallas, correspondientes a 2025 y hasta la actualidad, y que facilite el enlace directo a cada expediente en el portal de contratación, o bien explique de manera motivada los supuestos motivos legales por los cuales no se están publicando, si es que existen.

Compromís ha explicado que algunos de estos contratos no publicitados forman parte de las denuncias ya presentadas por Compromís ante la Agencia Valenciana Antifraude, precisamente por posibles irregularidades en la contratación y por el posible uso incorrecto del procedimiento negociado sin publicidad escondiendo subcontrataciones que pueden generar sobrecostes.

Requerimientos del Síndic

Además, Compromís ha recordado que tanto el concejal responsable de Fallas (PP) como la concejala de Fiestas y Tradiciones (VOX) figuran entre los miembros del gobierno municipal que acumulan más requerimientos del Síndic de Greuges, un hecho que “evidencia que el gobierno de María José Catalá está convirtiendo las fiestas de la ciudad en un agujero negro de transparencia, con centenares de miles de euros gestionados de espaldas a la ciudadanía”, ha denunciado Fuset.

La formación valencianista recuerda que las dos concejalías festivas sumaron en 2025 un presupuesto próximo a los 13 millones de euros y que son “las dos concejalías que acumulan más contratos de lo que el propio PP denomina “contratos a dedo”, puesto que en los contratos menores hay que sumar los artísticos con importes mayores de 15.000€, que son los que se están ocultando a la ciudadanía”.