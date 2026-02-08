Reanudación del servicio de Metrovalencia entre Museros y Rafelbunyol

Un atropello registrado esta mañana ha obligado a cortar el servicio de metro entre Rafelbunyol y Museros. Tal como confirman desde Metrovalencia, el servicio ha estado interrumpido en la línea L3, que conecta la capital con l'Horta Nord, durante algo más de una hora.

Mientras el servicio ha estado sin funcionar, Metrovalencia activó un servicio de lanzaderas en autobús para facilitar el tránsito de los pasajeros entre Albalat y Rafelbunyol.

El atropello se produjo poco antes de las 14 horas entre Museros y Massamagrell. Los bomberos solicitaron el corte de tensión en la línea hasta retomar la normalidad.