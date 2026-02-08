Reanudación del servicio de Metrovalencia entre Museros y Rafelbunyol
La línea L3 había sido interrumpida a las 14 horas como consecuencia de un atropello
Un atropello registrado esta mañana ha obligado a cortar el servicio de metro entre Rafelbunyol y Museros. Tal como confirman desde Metrovalencia, el servicio ha estado interrumpido en la línea L3, que conecta la capital con l'Horta Nord, durante algo más de una hora.
Mientras el servicio ha estado sin funcionar, Metrovalencia activó un servicio de lanzaderas en autobús para facilitar el tránsito de los pasajeros entre Albalat y Rafelbunyol.
El atropello se produjo poco antes de las 14 horas entre Museros y Massamagrell. Los bomberos solicitaron el corte de tensión en la línea hasta retomar la normalidad.
- Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
- Vuelve el asentamiento de chabolas junto al estadio de Mestalla
- Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
- València construirá 644 en pisos en suelo recuperado al cabecilla de la trama Azud, que se lo adjudicó en la época de Barberá
- Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes
- Un jabalí se cuela en las vías del metro de València y siembra el caos
- Adiós a la palmera más famosa de València
- Así será nueva seguridad vial de València: sin semáforos en ámbar y con un ojo en los patinetes