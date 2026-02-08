Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés

El subsuelo de València esconde un patrimonio ingente, retales de diferentes épocas históricas que se van superponiendo capa a capa como en un tapiz. València fue fundada por los romanos en el 138 a.C. con el nombre de Valentia Edetanorum. Tras la etapa visigoda llegó un amplio periodo musulmán a partir del año 711 que ayudó a impulsar un importante desarrollo urbano y agrícola, especialmente durante la Taifa de Balansiya. En 1238, Jaime I de Aragón conquistó la ciudad, que pasó a integrarse en la Corona de Aragón. El siglo XV supuso un notable auge económico y cultural, conocido como el Siglo de Oro valenciano, y las etapas posteriores configuraron la València moderna, que bebe de todas las demás.

Algunos retazos de su rica historia han salido a la luz en las obras del acceso ferroviario a València. El ámbito afectado por los actuales trabajos de ADIF en la actuación del nuevo canal de acceso para la integración de la alta velocidad en la ciudad, así como la ampliación y remodelación Joaquín Sorolla, no se encontraban dentro de ninguna de las áreas de vigilancia arqueológica de València, sin embargo en la Evaluación Ambiental previa se acordó como medida de vigilancia establecer un seguimiento arqueológico de las obras para garantizar la protección y documentación de los restos. Este seguimiento ha arrojado importantes resultados.

Entre los hallazgos documentados aparece una necrópolis islámica de época andalusí. La tipología de los enterramientos correspondía a la “fosas sencillas excavadas en la tierra”, sin ningún elemento delimitante y, además, encontrándose los restos óseos en una capa muy superficial tras los trabajos previos. Entre los materiales de los rellenos de las fosas encontrados, ninguno se puede definir como ajuar, y de los materiales recuperados, la mayoría en mal estado de conservación, destacan algunos fragmentos de terra sigillata —una cerámica romana de color rojo brillante— y dos fragmentos de vidrios que se han interpretado como dos bases de botellitas.

Cabe recordar que en València ya se han documentado otras necrópolis islámicas, con restos destacados en el barrio del Carmen, La Xerea y la zona de la Almoina. Recientemente, las obras del nuevo Espai Dones i Igualtat en un solar del Carmen destaparon una antigua casa musulmana levantada sobre la gran necrópolis islámica de la ciudad. En el patio apareció una bonita fuente alicatada con sus rojos y azules originales.

Volviendo a los trabajos del canal del acceso y el entorno de Joaquín Sorolla, los arqueólogos han documentado también una serie de estructuras cuyos restos más antiguos datan de época medieval y que muy probablemente están relacionados con el brazo de las Monjas de la acequia de Favara. De este hallazgo destacan unas estructuras encofradas realizadas a base de cantos y bolos, de los cuales se conserva una potencia de hasta 90 cm; así como el pavimento de la balsa o acequia realizada también a base de cantos rodados y mortero de cal.

Obras del canal de acceso sur a València / J.M.López

Asimismo, se han encontrado restos de principios del siglo XIX, interpretados como un parapeto de defensa y de ataque del bando francés durante la Guerra de la Independencia, también conocida como la Guerra del Francés, un conflicto bélico que tuvo lugar entre los años 1808 y 1814 en el contexto de las guerras napoleónicas, que enfrentó a España, Reino Unido y Portugal con el Imperio francés.

El parapeto está formado por dos muros principales de encofrado de hormigón y mampostería y rellenos de tierra, construidos en paralelo, con diferente grosor, 1,50 metros y 60 centímetros respectivamente, que funcionarían conjuntamente con una plataforma o corredor situado entre ambos muros para la protección y paso de soldados y maquinaria de asedio a la ciudad de València mediante fosos y al este y oeste a sus edificaciones de acampada.

Esta estructura defensiva se ha documentado en la zona de afección de las obras, pero en base a la cartografía antigua consultada, el parapeto continúa hacia el este y oeste transcurriendo por el cruce de la avenida Giorgeta y la calle Jesús y, desde ahí, hasta la calle Mariano Ribera. Por el oeste llegaría hasta un punto cercano al norte de la actual Nave 1 del Parque Central.

Finalmente, las obras de la alta velocidad han destapado los restos de una alquería de origen medieval. Dentro del conjunto de este edificio, destacan, en su primera fase, un lagar —instalación para hacer aceite o vino— formado por una balsa de planta circular realizado a base de tapiales de hormigón de cal, cantos y bolos que conserva el recubrimiento interno de las paredes realizado con baldosas ligeramente curvas que se adaptan a la forma circular de la propia balsa y dos balsas de decantación de planta cuadrada, una de tapial de hormigón de cal y cantos y otra de ladrillos trabados con hormigón de cal y gravas. Dentro de estas balsas se encontraban in situ dos lebrillos —vasijas de barro o metal— que se han podido recuperar en muy buen estado, a pesar de estar recubiertos con hormigón.

Pavimento con relieve y dibujos geométricos

Además, de una fase posterior, concretamente del siglo XVII, destaca el hallazgo de dos pavimentos formados por azulejos de mitad (S. XVII-XVIII), azulejos cuadrados en relieve con dibujos geométricos formando rombos y una roseta (S. XVI-XVII); y azulejos rectangulares de arista con motivo de lacerías polícromas (S. XVI-XVII). Según el mismo informe, durante la excavación se llevó a cabo la extracción de parte de los dos pavimentos de azulejos.

Obras del canal de acceso ferroviario / Miguel Ángel Montesinos

Todos los restos arqueológicos aparecidos han sido perfectamente documentados por Patrimonio Cultural de la Generalitat con la metodología arqueológica al uso, minimizando la afección producida.

Las obras del canal de acceso ferroviario a València, que permitirán el soterramiento de las vías y la eliminación del ‘scalextric’ de Giorgeta, finalizarán en 2028. La actuación de remodelación y ampliación de Joaquín Sorolla está enmarcada en el proyecto del canal de acceso y acabará, igualmente, entre 2027 y 2028.