Aumsa activa 17 millones para completar la construcción de 307 viviendas públicas en València

El Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (Aumsa) ha aprobado solicitar la segunda disposición del préstamo concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por un importe de 17 millones de euros, para completar la ejecución del plan de construcción de 307 viviendas de protección pública en alquiler asequible.

Esta segunda disposición completa el crédito total de 27 millones de euros que el BEI concedió a la sociedad municipal en 2021. La primera, de 10 millones de euros, se activó en marzo de 2024 y ya está financiando las obras en ejecución.

El Plan + Vivienda contempla la construcción de un millar de viviendas protegidas esta legislatura, de las cuales 307 están siendo ejecutadas a través de Aumsa. Estas viviendas se distribuyen en ocho promociones ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, desde el centro histórico a los barrios de Moreras y Benimaclet. Todas las promociones se encuentran actualmente en construcción o ya finalizadas

«El gobierno de María José Catalá apuesta por la construcción real de viviendas, no por los anuncios. Los hechos hablan por sí solos y las 307 viviendas que Aumsa construirá esta legislatura ya están finalizadas o en marcha. El anterior gobierno solo fue capaz de terminar tres viviendas en tres años, mientras nosotros ya tenemos 134 finalizadas», ha manifestado el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner.

Esas 134 viviendas forman parte de cuatro edificios están completamente terminados en Tapinería 22 (3 viviendas), Moreras 10 (41 viviendas), Barraques del Figuero (22 viviendas) y Hortolanes (68 viviendas). Estos edificios ya cuentan con licencia de primera ocupación o están en proceso de obtenerla para comenzar la asignación a las familias.

Dos promociones más en el centro histórico -Sogueros 12 y Sogueros 6, con 4 viviendas cada una- están prácticamente finalizadas y concluirán durante el primer trimestre de 2026.

Por otro lado, el edificio de 75 viviendas en la manzana delimitada por las calles Río Tajo, Doctor Álvaro López, Río Pisuerga y Avenida de los Naranjos se encuentra en fase avanzada de construcción, con un 75% de ejecución y previsión de finalización en el primer semestre de 2026.

Finalmente, en diciembre de 2025 se iniciaron las obras del edificio de 90 viviendas en Moreras 21, cuya finalización está prevista para finales de 2027.

Inversión de 74,7 millones

El plan tiene una inversión definitiva asociada de 74,7 millones de euros. La activación de estos 17 millones permitirá hacer frente a los pagos pendientes de las certificaciones de obra y garantizar la finalización de todas las construcciones en curso, sin afectar a la tesorería ordinaria de la sociedad municipal.

Todas las viviendas del plan están diseñadas con criterios de eficiencia energética, y varias promociones incorporan perspectiva de género en su diseño. Los edificios más recientes cuentan con calificación energética A y certificación BREEAM de sostenibilidad ambiental.

El proyecto incluye viviendas de entre 35 y 70 metros cuadrados, con uno, dos o tres dormitorios, adaptadas a diferentes necesidades familiares. Además, se han proyectado viviendas accesibles para personas con movilidad reducida y espacios comunes que fomentan la convivencia intergeneracional.

Noticias relacionadas

El préstamo del BEI, con vencimiento hasta 2051, se concedió en condiciones ventajosas para la financiación de vivienda social, con un tipo de interés fijo o variable de Euribor más un diferencial del 0,76% a determinar en cada disposición y sin exigencia de garantías reales de ningún tipo.