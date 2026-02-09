Ayuntamiento y Puerto anuncian el "inminente" convenio para licitar el Parque de Desembocadura

La reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria terminó con un aviso. El "en las próximas semanas" puede ser elástico, pero no deja de acotar los tiempos para poner en marcha uno de los grandes proyectos de ciudad, que está pendiente de realización y que, durante los últimos años, con contemplaba unos grandes avances: la conversión de la desembocadura del Río Turia en un Parque. O dicho de otra forma, el adecentamiento del último tramo del antiguo cauce, degradado por el paso de los años y sometido al cambio paisajístico que supuso taponar la salida natural al mar por las ampliaciones del puerto, esas que acabaron con la antigua playa de Nazaret, pero que han dejado pendiente de arreglo una amplísima zona, ahora baldía, conocida como Espai Natzaret

De hecho, la alcaldesa ha anunciado que la licitación supondrá la conversión del secarral en una zona verde "de más de cien mil metros cuadrados, que cerrará definitivamente el Jardín del Turia".

La alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento remitirá el proyecto del parque “antes del verano a la Autoridad Portuaria para que lo licite este año, cumpliendo así el calendario que hemos asumido del Parc de Desembocadura”. Según María José Catalá, “es una actuación, por supuesto, maravillosa que conectará toda la zona de la ciudad con la zona de la Marina, una actuación muy ambiciosa y que encaja perfectamente con nuestra manera de ver el desarrollo de la ciudad en esta parte de la Marina y que, además, será emblemática, sin duda”. Catalá ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja ya para “ultimar unas cuestiones que nos ha indicado la Autoridad Portuaria y para que la autoridad portuaria licite antes de finalizar el año ese Parc de Desembocadura tan esperado”.

El diseño de los tramos finales del Jardín del Turia fue objeto de un concurso internacional de ideas que ganó en 2023 la propuesta (Con)fluir del equipo que lideran Carmel Gradolí y Arturo Sanz (Inventario de Arquitectura). El proyecto esbozado en el concurso contempla que el Jardín del Turia acabe en un gran bosque urbano con agua, pasarelas y una playa fluvial en el encuentro del jardín con el recinto portuario, que evocaría la playa que perdió Natzaret en los años 80 por la ampliación sur del puerto.

Victory Challenge y enclave tecnológico

En la reunión también se ha sacado a adjudicación la base del Victory Challenge, la última que queda de la Copa del América, para establecer un nuevo espacio empresarial de innovación y tecnología. Según Catalá, “con esto lo que hemos generado es, por un lado, que la relación puerto-ciudad avance como nunca ha avanzado, con mejoras, nuevos jardines, nuevos espacios para la ciudadanía que financia la Autoridad Portuaria y para convertir este emplazamiento, en un polo de tecnología e innovación de referencia”.

María José Catalá ha avanzado también que “ya hemos recibido la declaración como enclave tecnológico y se están resolviendo ya los últimos trámites con la Generalitat, pero seremos el primero enclave tecnológico de toda la Comunitat Valenciana y, por tanto, generamos a la vez incentivos fiscales para las empresas tecnológicas que se implanten o que vengan a ampliar sus instalaciones en este lugar”.

Catalá ha asegurado que “desde que estamos en el Ayuntamiento de València, y de la mano de la Autoridad Portuaria, hemos propiciado una inversión que ronda los 35 millones de euros”. Entre las actuaciones previstas en colaboración con el puerto, María José Catalá ha subrayado “tres actuaciones por valor de 14 millones de euros como son el entorno del Edificio del Reloj, el paseo elevado de la Marina y el Muelle de la Aduana”.