Compromís: "Catalá no puede convertir el Parque García Lorca en una batalla de bipartidismo trasnochado"

Compromís per València ha lamentado la "deriva autoritaria" del gobierno de María José Catalá en la definición del futuro Parc García Lorca. La portavoz de la coalición valencianista, Papi Robles, ha criticado duramente que la alcaldesa haya decidido "imponer de manera unilateral" el diseño de esta infraestructura estratégica, ignorando el proceso participativo y el consenso ya cerrado con el vecindario, que reclamaba un corredor verde libre de vehículos. Robles ha denunciado que "el PP pretenda convertir una oportunidad de regeneración urbana en una nueva autopista por donde ahora no pasan coches, un hecho que evidencia la falta de visión de futuro del actual gobierno municipal".

La portavoz del primer partido de la oposición ha remarcado que Catalá “pasará a la historia como la alcaldesa que perdió una oportunidad única para transformar Valencia”, al inducir más tráfico en la ciudad y empeorar una situación de movilidad que ya es caótica. Desde Compromís consideran que el proyecto de plataforma viaria que quiere ejecutar el PP “es un retroceso que compromete la salud de los barrios del sur durante las próximas décadas”. Para Robles, es inaceptable dejar de lado las propuestas vecinales y técnicas que "defendían un espacio totalmente naturalizado para priorizar, una vez más, el tráfico rodado".

La portavoz de la coalición valencianista ha calificado de especialmente grave que esta decisión llegue en medio de la "guerra partidista entre PP y PSOE" por el control de la sociedad Parc Central. A su juicio, "es lamentable que ambos partidos estén más preocupados por repartirse sillones que por garantizar un proyecto consensuado, transparente y pensado para las próximas décadas”. Robles ha criticado que María José Catalá y Pilar Bernabé hayan reducido el futuro del Parc García Lorca a "una lucha de poder". Desde Compromís consideran que este enfrentamiento evidencia "un bipartidismo trasnochado". Robles ha subrayado que, afortunadamente, “la realidad política es mucho más plural y nadie puede pretender imponerse sin escuchar”.

"De espaldas al vecindario"

La formación valencianista ha insistido en que el futuro Parc García Lorca no es una obra menor, sino una infraestructura que marcará la movilidad, la calidad del aire y el modelo de ciudad durante décadas. Por ello, Compromís per València reclama “que se respete el consenso vecinal, que se hagan públicos los estudios técnicos y que el proyecto responda a un modelo de Valencia verde, saludable y pensada para las personas". "Decidir en solitario —ha dicho Papi Robles— no es liderazgo, es imposición". "Hay que escuchar a La Raiosa, Malilla, La Creu Coberta, La Roqueta o Patraix, y resolver los problemas que sufren en lugar de crear otros nuevos", ha remarcado.

Noticias relacionadas

Finalmente, la portavoz valencianista ha exigido una rectificación inmediata del gobierno municipal y la reanudación del diálogo con la Plataforma Corredor Verde para evitar un "urbanismo de despacho que atenta contra los intereses generales de la ciudad".