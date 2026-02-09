El PSOE insiste en que la fuente de la Plaza del Ayuntamiento tenga "playa"

El proyecto de reforma de la Plaza del Ayuntamiento incluía un cambio sustancial en la zona de la fuente ornamental. Tanto, como que se proponía en la misma la creación de una especie de "playa", un espacio para que la ciudadanía pudiera sentarse, descansar y mojarse los pies, con fuentes a ras de suelo. Era una de las propuestas estrella del proyecto Re-natura.

Eso fue con el anterior equipo de gobierno. Al cambiar el color municipal, y después de la "pensada" al proyecto anunciada por María José Catalá, se aplicaron diferentes cambios al proyecto. Y aunque estas, a su vez, también se modificarán, una cosa parece clara: la idea de interactuar con la fuente está descartada. Bajo el argumento de que en una ciudad turistificada, no es el lugar, en el pleno corazón de la ciudad, para convertirlo en una especie de mini balneario, apelando además al descontrol que puede llegar a derivar.

El Grupo Municipal Socialista no desfallece y ahora apela a un informe técnico del Ciclo del Agua para alertar, anunciar, que los inconvenientes técnicos para materializarlo no son tales si hay voluntad para ello. Y por eso, en el próximo pleno presentarán una moción para impulsar los que considera impedimentos para llevarlo a cabo y que consideran subsanables. Así lo ha anunciado la concejala Elisa Valía, que ha advertido que estos son, simplemente, cambiar la ordenanza y la cloración, esto último apenas una cuestión técnica.

En concreto, la ordenanza establece que está prohibido "el baño en todas las fuentes públicas, bebedero y ornamentales, así como la utilización de sus aguas para el lavado de ropa, de vehículos o el aseo de animales o personas".

La moción tiene pocas o ninguna opción de salir adelante, pero en lo que van a insistir los socialistas es en que no están inventando nada: que esa utilización pública de las fuentes es corriente en otras ciudades como medida paliativa en momentos de fuerte calor. Ejemplificada en diferentes modelos existentes en todo tipo de ciudades.

para Elisa Valía, se trata no de una playa, sino de un "refugio climático" y "una cuestión de salud". El necesario su empleo como recurso para combatir los efectos del cambio climático en un contesto en el que está claro a base de olas de calor.