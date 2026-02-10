Las asociaciones del Marítim piden modificar el Plan Especial para impedir el rascacielos del Puerto

Las asociaciones vecinales de los barrios del Marítim (Grau-Port, Cabanyal-Canyamelar, Malva-Rosa, Natzaret, La Isla Perdida y Ciutat Jardí) y la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) se han reunido este martes con el concejal de Grandes Proyectos José Marí Olano para abordar la cuestión de la parcela donde se podría construir un rascacielos como el proyectado con el nombre de “Baluarte de la Marina”, con hasta 108 metros de altura y aproximadamente 30 plantas. Desde las asociaciones vecinales se ha trasladado la necesidad de modificar el actual Plan Especial de La Marina que lo permitiría dado que dicho Plan incumple las determinaciones por las que el suelo fue cedido en su día.

De este modo, los representantes vecinales han pedido al concejal de Grandes Proyectos que traslade esta necesidad al equipo de Gobierno municipal interpelando a la alcaldesa a que se pronuncie sobre su voluntad al respecto. Las asociaciones vecinales, quedan por tanto a la espera de la opinión del Equipo de Gobierno y, en especial, de la alcaldesa María José Catalá, estimando como necesaria y pertinente la modificación del Plan Especial porque, tal y como indica la Abogacía del Estado, y el Informe de la Secretaría Municipal, con ese Plan Existente en esa parcela no se cumpliría con el destino de utilidad pública o interés social que fue comprometido.

Ante la alarma generada en torno a esta cuestión, desde el movimiento vecinal organizado se anuncia que seguirán movilizándose para detener cualquier operación especulativa que no responda a los intereses generales.

Asimismo, la Federación vecinal de València y las asociaciones del Marítim se reunirán también en los próximos días con los grupos políticos de la oposición para abordar la cuestión.

Propuestas desde el movimiento vecinal

Desde las asociaciones vecinales del Marítim se insta al Ayuntamiento a no dejar en manos de la Autoridad Portuaria el destino final de esta parcela, que fue cedida a la ciudad para que fuese destinada a utilidad pública o interés social, y acometer las actuaciones urbanísticas para la apertura de la ciudad de València al mar, la integración del puerto-ciudad, y el uso abierto y común por parte de la ciudadanía de la dársena interior del puerto.

Para ello se solicita por tanto la modificación puntual del Plan Especial de La Marina en lo relativo a los usos urbanísticos asignados a la parcela identificada como A-08-2, a la que actualmente atribuye un uso principal hotelero. Que la edificación que se levante sobre ella sea de utilidad pública o interés social en lugar de un hotel, y que sus usos terciarios/dotacionales contribuyan con el objetivo de la apertura de la ciudad de València al mar y la integración del puerto con la ciudad.

Asimismo, se solicita la eliminación de los restos de las bases de la America’s Cup, que el propio Plan Especial de La Marina considera edificios en fuera de ordenación diferida, en lugar de su puesta en valor como está ocurriendo en estos momentos.

Noticias relacionadas

También se solicita la recuperación de la “Escalera Real” tal como consta en el compromiso adquirido en Comisión de Urbanismo entre todos los partidos políticos en la pasada legislatura, a propuesta del Partido Popular, a través de su actual concejal de Urbanismo Juan Giner, y la cesión a la ciudad de los terrenos portuarios de la parcela E-04, actualmente utilizada para uso deportivo restringido de los trabajadores del Puerto. Todo ello, sin vulnerar el régimen de protección del entorno, sin la grave alteración del paisaje cultural portuario, ni afectando a la silueta histórica del Puerto.