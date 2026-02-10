Un transporte público "degradado": denuncian que la EMT de València es cada vez más lenta y que falta personal

Los vecinos de València están condenados a usar la EMT. Los viajeros de los autobuses municipales lo viven a diario en sus propias carnes pero no es solo una cuestión de sensaciones. Que en las horas punta es habitual que pase por delante de uno el bus que está esperando con el cartel de 'Completo', o que la frecuencia de paso sea superior a los 10 minutos no es nada extraño. Podría ser una cuestión de mala suerte, sin embargo, para los sindicatos de la empresa municipal y Compromís, los datos señalan que no es una anécdota, sino una realidad.

Este lunes, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell anunciaba los trabajos últimos trabajos de señalización de nuevos carriles exclusivos EMT-taxi que permitirán "mejorar la velocidad comercial del transporte público en vías especialmente congestionadas". Este plan de choque para aligerar la velocidad de los buses suma ya cerca de 6 kilómetros de carril exclusivo para el transporte público en la ciudad, explicaba.

Además, y aquí viene el dato que ha desatado la polémica, Carbonell señalaba que "la velocidad comercial de la red está en 14 kilómetros/hora”. La velocidad comercial es uno de los principales indicadores de cómo funciona una red. Mayor velocidad es igual a mayor fluidez. Sin embargo, desde Compromís han acusado al responsable de la EMT de "mentir" y esgrimen que según el último informe anual de la compañía, la última velocidad comercial de los autobuses públicos de València hecha pública —la de noviembre de 2025— fue de 11’46 km/hora (el acumulado del pasado año marcaba entonces 11’68%).

Este dato es el resultado de un "transporte público cada vez más degradado", según los sindicatos. La tendencia a la baja en la velocidad comercial, tiene su origen, tal como señalan desde Compromís, en "los cambios producidos a mitad de diciembre de 2023 por el PP tanto en el tráfico como en la red de EMT y en la circulación de varias líneas por el centro de la ciudad" a partir de entonces, "la caída de velocidad fue inmediata, uniforme y constante". Mientras en 2023 —tanto durante los últimos meses de gestión del tráfico y de la red de EMT por parte de Compromís, como en la segunda parte del año en la que el nuevo gobierno aún no introdujo cambios— la velocidad comercial fue en ligero ascenso (superaba los 12Km/hora). Sin embargo desde enero de 2024 tras los cambios producidos a mitad de diciembre de 2023 por el PP tanto en el tráfico como en la red de EMT y la circulación de varias líneas por el centro de la ciudad, la caída de velocidad fue inmediata, uniforme y constante.

Noticias relacionadas

Conductores contratados

Otro de los puntos que han provocado el pronunciamiento tanto de Compromís como de los sindicatos es la falta de personal. En este sentido CCOO ha señalado en un comunicado que “según los datos oficiales facilitados por la propia empresa a la (RLT), a fecha de 14 de octubre de 2024 Ia plantilla contaba con 1.363 conductores, y a fecha de tres de diciembre de 2025 la cifra ascendía a 1.391 conductores” lo que “supone un incremento real de tan solo 28 conductores, muy lejos de los 100 anunciados que se pretende vender a la opinión pública”, mientras que el “aumento producido en el área de Infraestructuras y Flota en talleres desde junio del 2024 ha sido de 0 personas”.