Bernabé se alinea con los vecinos y rechaza el Baluarte de la Marina: "El barrio ya está masificado"

La delegada del gobierno y secretaria general de los socialistas en la ciudad de València, Pilar Bernabé, mostró ayer su rechazo a la decisión del gobierno municipal de María José Catalá de revertir una parcela a la Autoridad Portuaria de València para que se pueda levantar una torre hotelera de 30 alturas en la Marina, junto al barrio del Grau. Bernabé expresó su oposición en el seno del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València, donde comparte asiento con Catalá y donde mostró su respaldo a las reivindicaciones de los vecinos del Marítim, que ya han manifestado su negativa a un rascacielos de este tipo que, además, implica un incremento de la alta presión turística que ya sufre el barrio.

La secretaria general de los socialistas en València, igualmente, volvió a mostrar su sorpresa porque Catalá, que ayer estaba sentada como consejera en el mismo consejo de la Autoridad Portuaria que Bernabé, insista en su veto para que no se siente en el consejo de administración de la Sociedad Parque Central. Bernabé hizo referencia, en este sentido, a que ayer la alcaldesa se negó a manifestar el porqué de su veto, a pesar de haber sido preguntada al respecto, apelando a unas declaraciones que hizo el viernes pasado el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Carlos Caballero. De la misma manera, la alcaldesa también ha rehuido manifestar su posición respecto a la torre de la Marina.

“Hemos sabido en las últimas semanas que Catalá pretende llevar adelante otro proyecto que se aprobó hace ya más de una década y que supondría incrementar aún más la presión turística que sufre ya el Marítim. Sabemos que no hay voluntad por parte de los vecinos de que este proyecto se materialice en una torre de estas características no solo por su impacto visual, que es enorme, sino también por el impacto que provocaría en un barrio que está masificado de apartamentos turísticos como consecuencia de la permisividad de Catalá y del gobierno del PP con este tipo de alojamientos en toda València”, dijo la candidata socialista a la Alcaldia.

Bernabé explicó que la primera edil ha iniciado los trámites de la reversión de esta parcela al Puerto “por su falta de voluntad de hacer un planeamiento que evite este uso turístico hotelero”. En este sentido, exigió que el Ayuntamiento escuche a los vecinos y modifique el planeamiento para que esta zona se convierta en un nuevo espacio de encuentro social y ciudadano en València. “Este espacio tan maravilloso como es esta zona portuaria donde está pegada la ciudad y al mar, debe ser un espacio para que la ciudadanía lo pueda disfrutar y que no se ejerza todavía una presión turística mayor como bien denuncian los vecinos”, continuó.

“Quería que quedara constancia de esto en el consejo para que la Autoridad Portuaria sea consciente, que todos los miembros del consejo seamos conscientes de lo que el ayuntamiento quiere hacer por no acometer un cambio de planeamiento y darle a la ciudad un espacio que podría ser mucho más de impacto ciudadano y social que es el fin de esa integración puerto-ciudad”, incidió Bernabé.