Cae parte de una fachada en plena calle de la Paz de València

El viento sigue causando estragos en València. A los derribos de árboles y farolas de los últimos días se siguen sumando incidencias imprevisibles, como lo ocurrido a media mañana en pleno centro de València. Los bomberos se han visto obligados a interrumpir el tráfico porque se ha desprendido parte de una fachada en plena calle de la Paz. Los bomberos municipales ha realizado un saneado y han colaborado para colocar una malla protectora en el céntrico edificio.

Desde la Aemet insisten en que a medida que avance el día, las rachas de viento irán en aumento, especialmente en la provincia de Valencia, y que podrían llegar a superar en algunos puntos los 90 kilómetros por hora. Por eso, se mantienen los avisos naranja en prácticamente toda la provincia y amarillo en las de Castellón y Alicante: "Mucha atención hoy con el viento, que se irá acelerando a lo largo del día, pudiendo superar los 90 km/h a partir de mediodía".