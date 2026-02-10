Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cae parte de una fachada en plena calle de la Paz de València

El viento sigue causando estragos en el Cap i Casal. Desde la Aemet insisten en que a medida que avance el día, las rachas de viento irán en aumento

Los bomberos sanean la fachada afectada por los desprendimientos en la calle la Paz de València.

Los bomberos sanean la fachada afectada por los desprendimientos en la calle la Paz de València. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El viento sigue causando estragos en València. A los derribos de árboles y farolas de los últimos días se siguen sumando incidencias imprevisibles, como lo ocurrido a media mañana en pleno centro de València. Los bomberos se han visto obligados a interrumpir el tráfico porque se ha desprendido parte de una fachada en plena calle de la Paz. Los bomberos municipales ha realizado un saneado y han colaborado para colocar una malla protectora en el céntrico edificio.

Desde la Aemet insisten en que a medida que avance el día, las rachas de viento irán en aumento, especialmente en la provincia de Valencia, y que podrían llegar a superar en algunos puntos los 90 kilómetros por hora. Por eso, se mantienen los avisos naranja en prácticamente toda la provincia y amarillo en las de Castellón y Alicante: "Mucha atención hoy con el viento, que se irá acelerando a lo largo del día, pudiendo superar los 90 km/h a partir de mediodía".

