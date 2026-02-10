La "campaña gamberra" de Compromís que denuncia el mal funcionamiento del transporte público en València

La palabra "gamberra" está en el ADN de Compromís per València, que en los últimos años se ha caracterizado por campañas de tono informal pero con una elevada carga de denuncia social. En este sentido, la formación valencianista ha puesto en marcha una nueva acción de denuncia directa, provocadora y a pie de calle para visibilizar el deterioro acelerado del transporte público en la ciudad. Con carteles muy llamativos repartidos barrio a barrio y un mensaje que interpela directamente a la alcaldesa, la coalición valencianista quiere evidenciar al malestar cotidiano de miles de personas usuarias.

El mensaje es tan simple como contundente: “María José, ahora todo el mundo va a saber lo que me has hecho”. Un reclamo que aparece pegado en decenas de calles con un código QR que remite a la web mehasdestrozado.compromis.net, donde se recogen datos, ejemplos y testimonios sobre cómo el transporte público ha pasado de ser una solución a convertirse en un problema. En un primer momento, la acción iba a desarrollarse principalmente con grandes carteles en las estaciones de metro de València, abonando la tarifa correspondiente, "pero los responsables de Metrovalencia censuraron la campaña", según Compromís. La portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, explica que la coalición reservó los espacios publicitarios desde el lunes 2 de febrero durante dos semanas. A pesar de tener la reserva confirmada y los materiales gráficos enviados, FGV comunicó el mismo día en que los carteles debían estar colocados que la campaña quedaba desautorizada, alegando incompatibilidades con su política de imagen.

Al margen de este nuevo episodio de "censura institucional", la portavoz del primer partido de la oposición ha criticado que el metro es un servicio que ha empeorado de manera evidente. Robles ha explicado que la reducción de vagones y frecuencias ha provocado convoyes llenos, andenes colapsados y esperas eternas, con averías constantes y una información deficiente en muchas estaciones. "Cuando el transporte público falla en la ciudad y en el área metropolitana, el mensaje que se está lanzando es que cojas el coche, y eso nos lleva directamente al colapso", ha advertido.

Robles ha recordado también que los datos oficiales de la EMT confirman el empeoramiento del servicio. Ha señalado que los autobuses circulan hoy más lentos que hace dos años, con una pérdida de velocidad media del 3,4 %, mientras que cada mes dejan de circular cerca de 300 autobuses por falta de personal y de planificación. “El gobierno municipal miente cuando dice que el servicio mejora, pero la realidad es que hay más esperas, más líneas saturadas y más expediciones canceladas”, ha afirmado.

ZBE: una factura millonaria

Compromís ha vinculado este deterioro a una "decisión especialmente grave del gobierno de Catalá": no querer aprobar la Zona de Bajas Emisiones. Robles ha recordado que esta negativa ya ha tenido consecuencias económicas inmediatas, con la devolución de más de cuatro millones de euros en ayudas al transporte público y la pérdida de subvenciones estatales de casi 20 millones. “Aunque el billete no suba, alguien está pagando la factura, y ese alguien es la ciudadanía con sus impuestos”, ha remarcado.

La portavoz ha advertido de que el coste de no implantar la ZBE puede alcanzar, en el escenario más negativo, hasta 150 millones de euros entre ayudas perdidas, inversiones bloqueadas y posibles sanciones. “Eso significa menos dinero para barrios, vivienda o servicios sociales”, ha lamentado.