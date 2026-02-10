Las líneas de la EMT que volvieron al centro transportan más de 19 millones de viajeros, un incremento del 26%

Desde octubre de 2023 en que el gobierno municipal tomó la decisión de que las líneas de EMT volvieran a entrar a la plaza del Ayuntamiento los viajeros han aumentado en casi 4 millones, con un incremento porcentual total del 26 %. En concreto, se trata siete líneas de EMT Valencia que volvieron al corazón de la ciudad, la 4, 11, 16, 26, 31, 32 y 70, que unen los barrios con la plaza del Ayuntamiento o su entorno más inmediato.

Una decisión que tal y como ha explicado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, "los datos confirman la necesidad de los vecinos de llegar hasta el centro y evitar que lo hagan en otros medios como el coche. La adoptamos con criterios técnicos después de que el anterior gobierno municipal de la izquierda desviara las líneas que llegaban hasta el centro obligando de esta manera a que personas mayores y con movilidad reducida pudieran llegar al mismo corazón de la ciudad como es la plaza del Ayuntamiento", ha señalado Carbonell.

Estas mismas siete líneas (4, 11, 16, 26, 31, 32 y 70) trasportaron en el año 2023 a 15.344.343 usuarios de EMT, mientras que el pasado año 2025 alcanzaron los 19.257.287, lo que supone un incremento de 3.912.944 pasajeros, un 26 % más en términos porcentuales. Si la comparativa se establece entre los años 2025 y 2024, el incremento porcentual es del 4 % con una subida de viajeros de 666.909.

"Tras la remodelación llevada a cabo en el año 2020 por el anterior gobierno, había una necesidad de llegar al centro; mucha gente había quedado desasistida, e importantes comunicaciones, rotas. Eso quedaba constatado en pleno centro donde las críticas de comerciantes y vecinos se habían multiplicado", ha recordado Carbonell. Por ello, “no podíamos dejar a nuestros vecinos sin alternativas útiles y eficaces para llegar a destinos tan deseados como el centro”.

Además, Carbonell ha recordado que, "múltiples asociaciones y colectivos nos trasladaron sus quejas por las grandes distancias que tenían que recorrer a pie para llegar al centro o del exceso de transbordos para conectar los diferentes barrios de la ciudad". "Algo que ahora está solucionado porque, tras discurrir de nuevo por el centro, las líneas continúan su camino para unir unos barrios con otros, sin necesidad de transbordos", ha indicado.

Noticias relacionadas

La reordenación de las líneas de la EMT por el centro de la ciudad, aparte de cubrir las necesidades de comunicación con el corazón de Valencia, ampliamente constatadas en los tres últimos años, tiene como objetivos fundamentales la conexión directa con la plaza del Ayuntamiento, la ampliación del servicio hacia el Mercado Central y la recuperación de antiguas relaciones directas con todo el centro histórico.