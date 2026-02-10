La Policía Local intensifica los controles en las zonas de ocio nocturno de la ciudad

Los fines de semana la Policía Local de València ha intensificado los controles en los entornos de la zona de discotecas y “after hours” de la ciudad para prevenir el consumo de alcohol o drogas al volante, las fiestas ilegales, botellones y molestías de ruido y peleas.

Los controles se situan de manera estratégica en los entornos de las discotecas de la ciudad. Se trata de sispositivos complejos en los participan agentes de la USAP apoyados por otras unidades como la Unidad Canina, la Unidad de Drones o patrullas de las diferentes Comisarías de Proximidad. Durante los fines de senana se llevan a cabo éstas operaciones sonjuntas que tienen el objetivo de hacer compatible el ocio nocturno con el descanso e intentar que se haga de una forma segura.

Durante estos controles el fin de semana se levantaron 56 actas denuncia por tenencia de drogas y se detuvo a dos personas por un presunto delito contra la salud pública. Dos de los conductores dieron positivo en consumo de drogas por lo que se procedió a la inmovilización de los vehículos. También se realizaron diferentes denuncias por falta de documentación de los vehículos.

El concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, ha señalado que “el objetivo de estos controles preventivos es atajar posibles usos del coche luego del consumo de alcohol o drogas en las zonas de ocio de la ciudad, así como el tráfico de estupefacientes, también atajar posibles botellones y molestias generadas a los residentes de los entornos de las discotecas”.