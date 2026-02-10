Varapalo definitivo al Ateneo: el ayuntamiento rechaza el recurso para legalizar su terraza

La terraza de moda en València sigue caminando hacia el precipicio. La Junta de Gobierno Local de València acordó el pasado viernes desestimar íntegramente el recurso de reposición presentado por el Ateneo Mercantil contra la resolución dictada por el concejal de Urbanismo que, tal como contó Levante-EMV, en agosto de 2025 denegó la licencia ambiental de lo que actualmente es el rooftop Atenea Sky. Esta licencia fue solicitada originalmente en junio de 2014.

La empresa fundamenta su recurso en base a varios motivos. Habla de silencio administrativo positivo frente a la falta de resolución expresa, al haber transcurrido en exceso el plazo legal de seis meses para resolver el procedimiento. Discrepa de la calificación del uso urbanístico analizado en los informes municipales, siendo el correcto, alegan, el uso cultural conforme al destino dado en todo el inmueble. Y se muestra en desacuerdo con la interpretación que se hace del PGOU sobre el concepto de planta, afirmando que esto no debería impedir que la cubierta se destine a actividades complementarias de las plantas inferiores.

Por su parte, la desestimación del recurso se basa en dos ejes: la inexistencia de licencia por silencio positivo y la incompatibilidad técnica y legal de la actividad solicitada –y ejercida en los últimos tiempos, con gran acogida–. En concreto, el Ayuntamiento de València rechaza que la licencia se haya obtenido por el citado silencio debido a que la solicitud presentada en un principio carecía de documentos esenciales como el certificado de compatibilidad urbanística, el proyecto de obras de intervención o el anexo patrimonial obligatorio.

Asimismo, según se recoge en el expediente, existen informes técnicos de 2012, 2014 y 2015 que ya calificaban la actividad como incompatible y que fueron debidamente notificados. Por otra parte, el proyecto incluye escaleras de evacuación y cerramientos en un edificio protegido, lo cual requiere una licencia específica de obras de intervención –el silencio administrativo en este tipo de obras, dice la resolución municipal, es siempre negativo–. El consistorio también indica que el silencio administrativo positivo no opera cuando se contraviene la ordenación urbanística. Y en el ámbito administrativo finalmente se indica que el expediente se detuvo en su día porque el Ateneo no atendió un trámite de audiencia en 2018 para subsanar deficiencias. El conflicto por la terraza lleva prolongándose casi 10 años.

En lo relativo a la incompatibilidad urbanística y patrimonial, la delegación del ramo recuerda que PEPRI San Francesc prohíbe el uso comercial en azoteas; la ordenanza acústica exige que las actividades con música funcionen con puertas y ventanas cerradas, algo inviable en un rooftop como este; el inmueble tiene un grado de protección patrimonial que obliga a conservar la fachada y la cubierta, imposibilitando además tapar la terraza y evitar así que el ruido salte a las fincas aledañas; y, de vuelta con el concepto de planta, el planeamiento define esta como superficie horizontal practicable y cubierta.

Por todo ello, tras el análisis detallado de la normativa urbanística aplicable, la protección especial del inmueble y la regulación acústica vigente, se concluye que procede la desestimación íntegra del recurso planteado, con lo que el ayuntamiento sigue dejando sin licencia de actividad comercial a la terraza del Ateneo Mercantil, emplazada en la planta 8 del edificio ubicado en la Plaza del Ayuntamiento número 18. El consistorio acuerda notificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local a la empresa interesada y le recuerda que contra la resolución cabe la posibilidad de recurrir al contencioso-administrativo. Es decir, si quiere mantener el rooftop abierto, al Ateneo Mercantil solo le queda agotar la vía judicial, un camino que le permitiría retrasar el cierre y seguir explotando aún unos meses –durante Fallas y muy probablemente en verano– un negocio que nunca ha tenido licencia.