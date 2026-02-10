Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic

El mercado inmobiliario valenciano continúa mostrando una amplia diversidad de propuestas capaces de responder a perfiles muy distintos de comprador. Desde viviendas de alto nivel de enclaves históricos hasta pisos familiares en zonas consolidadas, la ciudad ofrece oportunidades que destacan por su ubicación, superficie y potencial de disfrute a largo plazo.

Vivienda histórica con piscina privada en el corazón del Botànic

Cocina de piso en Botànic, Valencia / tucasa.com

En pleno distrito de Ciutat Vella, dentro del cotizado barrio del Botànic, se encuentra este exclusivo piso de 240 metros cuadrados en venta por 800.000 euros. La vivienda, ubicada en un edificio original de finales del siglo XIX y reformada hace aproximadamente una década, combina el carácter de la arquitectura tradicional con un interior contemporáneo y de alto nivel.

Distribuida en dos plantas conectadas mediante ascensor privado, la vivienda ofrece amplios espacios, techos altos y una cuidada selección de materiales. En la planta baja se sitúa un gran salón con chimenea de gas integrado con una cocina de diseño abierta, equipada con isla central y electrodomésticos de alta gama. Desde esta estancia se accede a una terraza de unos 25 metros cuadrados, dotada de techo de cristal corredero y jacuzzi de agua salada, un elemento poco habitual en el centro histórico de la ciudad.

La vivienda dispone de tres dormitorios y tres baños, incluyendo una suite principal con vestidor. Entre sus prestaciones destacan la climatización frío-calor, suelos porcelánicos efecto mármol, iluminación led, recuperación de elementos originales como vigas de madera y cara vista, además de sistemas de seguridad y accesibilidad. Su proximidad a los Jardines del Turia y al centro histórico refuerza su carácter singular dentro del mercado residencial valenciano.

Todos los detalles de venta de piso con piscina y terraza en Botanic, Valencia rellenando el formulario siguiente:

Piso amplio y bien comunicado en el barrio de Campanar

Piso en el Campanar, Valencia / tucasa.com

En el barrio de Campanar, una de las zonas más consolidadas de Valencia, se ofrece este piso de 103 metros cuadrados por 280.000 euros, situado en una primera planta con ascensor dentro de un edificio construido en 1969.

La vivienda se distribuye en salón-comedor independiente, cocina separada, cuatro habitaciones, una de ellas con salida a balcón, un baño completo y un patio de luces que aporta ventilación adicional. El piso se encuentra en buen estado para entrar a vivir y ha sido objeto de mejoras recientes, como la renovación del baño, la actualización de las instalaciones eléctrica, de agua y gas, la instalación de ventanas con doble acristalamiento y una puerta acorazada.

Su ubicación, próxima al antiguo cauce del Turia, al entorno del Nuevo Mestalla y a grandes superficies comerciales, junto con su excelente conexión mediante transporte público, lo convierten en una opción atractiva tanto para familias como para quienes buscan una vivienda con margen de actualización en una zona bien valorada.

Más fotografías e información de venta de piso en Campanar, Valencia enviando tus datos en el cuestionario siguiente:

Noticias relacionadas

Estas dos propiedades reflejan la diversidad del mercado inmobiliario en Valencia, donde conviven viviendas únicas en entornos históricos con pisos amplios y funcionales en barrios consolidados. Desde propuestas exclusivas con piscina privada en el centro hasta viviendas familiares bien comunicadas, la ciudad sigue ofreciendo opciones adaptadas a distintos estilos de vida y necesidades residenciales.