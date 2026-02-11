Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una "autopista de agua" para garantizar el suministro a València en caso de emergencia

Una gran tubería conectará las presas de Manises y Picassent con el fin de proteger toda el área metropolitana

Catalá pide al Gobierno que acompañe a las administraciones locales en inversiones hidráulicas

Instalación de las grandes tuberías a la altura de Faitanar.

Instalación de las grandes tuberías a la altura de Faitanar. / Levante-EMV

José Parrilla

José Parrilla

València

Garantizar el suministro de agua potable a los casi 1,7 millones de personas que residen en València y los 50 municipios restantes de su área metropolitana. Ese es el objetivo de las obras que se están ejecutando en Faitanar (Pobles del Sud) para conectar las plantas potabilizadoras de La Presa (Manises) y el Realón (Picassent). “Ésta es una obra fundamental, porque si fallara alguna de esas dos plantas, podríamos suministrar agua tanto a València como al área metropolitana a través del funcionamiento de la otra. Antes de la dana y especialmente después, por todos los episodios sufridos y la carencia de agua de esos días, era importante reforzar estas infraestructuras, que para nosotros son críticas y necesarias para la población”, ha asegurado la alcaldesa de València, María José Catalá.

Esta actuación, que se planificó hace una década, permitirá asegurar un suministro interrumpido y en condiciones en todos los municipios del área, ante cualquier incidencia grave como apagones o inundaciones. Se trata de obras muy costosas pero imprescindibles, tal como coinciden todas las entidades públicas implicadas. Cabe recordar que la configuración actual de la llamada ‘red de agua en alta’ —la que distribuye el agua desde las plantas potabilizadoras hasta la entrada de las poblaciones— no permite que el abastecimiento se realice indistintamente desde cualquiera de las dos instalaciones hidráulicas.

Trabajos de instalación de las tuberías.

Trabajos de instalación de las tuberías. / Levante-EMV

La alcaldesa, acompañada por Paqui Bartual, alcaldesa de Xirivella; José Gozalvo, concejal de Torrent; así como responsables de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), la Concejalía del Ciclo Integral del Agua, la Empresa Mixta Metropolitana (EMIMET) y Global Omnium, han visitado las obras del tramo II de interconexión de las denominadas como “autopistas del agua” de las plantas de Manises y Picassent. La conexión de las conducciones de aducción de las dos plantas potabilizadoras se lleva a cabo mediante la instalación de 1.667 metros de tubería desde el final del tramo I (Xirivella urbano) hasta la tubería DN1600, en el término municipal de València.

Proyecto de grandes dimensiones

La aducción permitirá un transporte y distribución del agua más eficiente en toda el área metropolitana. Se trata de un proyecto de gran dimensión técnica, económica y temporal, cuyo desarrollo se inició en 2014 y cuya finalización está prevista para 2027. Este último tramo incluye la instalación de más de 25 kilómetros de tubería de acero de gran calibre, principalmente de 1,4 metros de diámetro.

La alcaldesa de València ha aprovechado la visita a las obras para “reivindicar al gobierno de España, y concretamente a la Confederación Hidrográfica del Xúquer, obras e inversión en el canal Xúquer-Túria. Es muy importante que estas obras que estamos haciendo nosotros vayan acompañadas de las obras de la Confederación en el canal, que necesita de forma urgente una infraestructura de once kilómetros. Exijo al Gobierno de España que se ponga a trabajar como lo estamos haciendo los pueblos del área metropolitana y la ciudad de València en reforzar todo el sistema hidráulico de esta zona”.

Visita de María José Catalá a las obras en Faitanar.

Visita de María José Catalá a las obras en Faitanar. / Levante-EMV

Seguir mejorando

El sistema de abastecimiento metropolitano, formado por estas dos plantas potabilizadoras y más de 240 kilómetros de grandes conducciones, ha demostrado su eficacia frente a contingencias recientes, como la riada y el apagón. No obstante, la EMSHI, presidida por el concejal Carlos Mundina, continúa impulsando actuaciones que mejoren la resiliencia y flexibilidad del sistema ante posibles incidencias graves.

La ejecución de la infraestructura se ha compatibilizado con la ordenación del territorio y el respeto al medio ambiente. Su trazado incluye túneles para el cruce de ríos y otras infraestructuras, como el paso por el Parque Natural del Túria y la huerta metropolitana sin alteraciones significativas, así como actuaciones urbanas en Xirivella y Mislata que mejoran el entorno urbano existente.

La inversión ya ejecutada en el proyecto supera los 100 millones de euros, a los que se suman los 13 millones destinados a este último tramo, consolidando esta aducción como una de las infraestructuras más importantes de la entidad metropolitana. Más allá de ser una nueva tubería, la obra es un elemento esencial del modelo de abastecimiento metropolitano, que garantiza la continuidad y calidad del servicio y refuerza la seguridad hídrica de toda el área metropolitana para las próximas décadas.

