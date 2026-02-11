Bernabé denuncia que el gobierno de Catalá entrega a las constructoras privadas 550 viviendas protegidas con el modus operandi de Alicante

La secretaria general de los socialistas en València, Pilar Bernabé, ha denunciado que "María José Catalá ha adjudicado a promotoras privadas más de 550 viviendas de protección pública con el mismo modus operandi que se siguió en Alicante con el edificio donde se han detectado decenas de irregularidades así como la entrega de pisos a concejales y familiares de altos cargos del Partido Popular". Bernabé se ha manifestado de esta manera durante la visita que ha realizado al distrito de Algirós con motivo de la campaña de vivienda que los socialistas están realizando por los barrios de València y donde "se pone en evidencia que Catalá se niega a aplicar la Ley de la Vivienda que permitiría topar los precios del alquiler".

“La señora Catalá ha dejado en manos de las empresas con el mismo modus operandi que en Alicante más de 550 viviendas que debería haber construido el Ayuntamiento de manera pública y que, por cierto, habrían costado la mitad a las personas que las vayan a alquilar. Ha seguido la misma fórmula que la del escándalo de Alicante, dejando en manos de las constructoras la decisión de a quién les van a otorgar esas viviendas y perdiendo el control de los recursos públicos”, ha destacado.

Bernabé ha hecho hincapié en "las prisas que se ha dado Catalá para privatizar todos los proyectos de construcción de vivienda pública con una serie de permutas que han dejado en manos de las promotoras privadas el suelo municipal a cambio de unas pocas viviendas para el parque público". Y es que en apenas dos años y medio, el PP han entregado suelo público donde se deberían haber construido más de 650 viviendas públicas a empresas privadas, "que harán 550 VPP bajo las mismas condiciones que en Alicante y otras 100 en renta libre y que ya están ofreciendo por más de 390.000 euros".

Por otra parte, la candidata de los socialistas a la Alcaldía de València ha destacado su preocupación por las modificaciones aprobadas por el PP en les Corts con el voto de Catalá que han minimizado los requisitos para acceder a la VPP mientras, además, flexibilizan su venta.

“Nos preocupa sinceramente que en la ciudad de València, una ciudad altamente tensionada por el mercado de la vivienda, veamos que hay ciudadanos que cobran 3.400 euros al mes y que tienen las mismas oportunidades para entrar en una vivienda pública que el que cobra el salario mínimo gracias al Partido Popular”, ha incidido en referencia a la decisión del PP de Mazón y de Catalá en Les Corts de incrementar hasta los 65.000 euros el límite de ingresos para optar a una VPP.

“No podemos olvidar que las viviendas de protección pública que están en suelo público son patrimonio de toda la ciudadanía y son recursos públicos que hay que garantizar su buen uso. Es decir, que sean realmente destinados para quienes están en las circunstancias necesarias para poder adquirir la vivienda y, desde luego, que no se pueda hacer negocio con ella cuando pasen 15 o 20 años como aprobó la propia alcaldesa, que les recuerdo que es diputada del PP en les Corts”, ha finalizado.