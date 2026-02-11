Catalá sancionará a Compromís por empapelar València con una campaña sobre el deterioro del transporte público

El Grupo Municipal de Compromís puso ayer en marcha una acción de denuncia directa, “provocadora y a pie de calle para visibilizar el deterioro acelerado del transporte público en la ciudad”. Con carteles repartidos barrio a barrio y un mensaje que interpela directamente a la alcaldesa María José, la coalición valencianista quiere evidenciar el malestar cotidiano de miles de personas usuarias.

El mensaje de los carteles pegados por los barrios dice: “María José, ahora todo el mundo va a saber lo que me has hecho”. Un reclamo que aparece en decenas de calles con un código QR que remite a la web mehasdestrozado.compromis.net, donde se recogen datos, ejemplos y testimonios sobre “cómo el transporte público ha pasado de ser una solución a convertirse en un problema”.

Según explicaron los valencianistas, en un primer momento, la acción iba a desarrollarse principalmente con grandes carteles en las estaciones de metro de València, abonando la tarifa correspondiente, "pero los responsables de Metrovalencia censuraron la campaña", manifestaron en Compromís. La portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, explicó que la coalición reservó los espacios publicitarios desde el lunes 2 de febrero durante dos semanas. A pesar de tener la reserva confirmada y los materiales gráficos enviados, FGV comunicó el mismo día en que los carteles debían estar colocados que la campaña quedaba desautorizada, alegando incompatibilidades con su política de imagen.

Cartel pegado por Compromís / Levante-EMV

Así, la campaña se ha reconducido hacia la pega de carteles y en el gobierno municipal de Catalá no ha sentado demasiado bien. “En política somos los primeros que debemos dar ejemplo. No podemos pedir que la ciudadanía sea cívica y que mantenga la ciudad limpia cuando los propios políticos, en este caso de Compromís, son los que ensucian la ciudad”, ha lamentado la primera edil ante los medios. “Me parece una campaña muy desacertada, creo que hay muchas formas de generar debates y hacer oposición, pero ensuciar la ciudad es de lo peor que le he visto hacer a Compromís”.

Catalá ha explicado que su gobierno actuará como lo haría con cualquier empresa o ciudadano que ensucia la ciudad. Es decir, ya ha levantado actas y por tanto se va a sancionar al grupo municipal liderado por Papi Robles. “Esta campaña comporta la necesidad de los equipos de limpieza. Que Compromís se dedique a ensuciar la ciudad y luego diga que está sucia, no solo es incoherente sino que les deslegitima absolutamente para representar a la ciudad de València. No puede ser que los propios políticos ensucien la ciudad; de qué estamos hablando. Que ensucien su casa, que se empapelen su casa, y que dejen la vía pública para que los ciudadanos disfruten de una vía pública limpia”, ha pedido Catalá a los valencianistas.