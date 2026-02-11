Desalojan un tren de metro en la estación de Colón por una avería

Una avería en una unidad de metro ha provocado hoy cierta confusión a primera hora de la mañana entre los usuarios de Metrovalencia, que no sabían muy bien qué es lo que ocurría en la estación de Colón, en el centro de València. De hecho, se ha llegado a hablar incluso de que estaban desalojando las instalaciones debido a un intenso olor a humo que muchos ignoraban de dónde procedía, según explican algunos testigos.

Todo ha sucedido en torno a las 7.30 horas y, según fuentes de Metrovalencia, el susto no ha sido más que un pequeño incidente registrado en Marítim. De allí ha salido un tren en dirección al centro de València y, "nada más dejar la estación", ha sufrido una pequeña avería. Al parecer, "tenía problemas con el freno".

Dado que el convoy ya no podía regresar a los andenes, ha continuado su camino con el objetivo de, "por precaución", dejar al pasaje en la siguiente estación de metro y que los viajeros pudiesen coger otro tren, puesto que ese debía retirarse y acudir a talleres. Mientras tanto, "se ha sacado otra unidad del taller" para sustituir ese convoy.

Por qué se ha desalojado el pasaje en la estación de Colón

El jefe del servicio ha considerado que, para no generar más trastorno a los pasajeros, "era mejor no bajarlos en la estación de Alameda debido a la disposición de los andenes" (los viajeros tendrían que haber cambiado de vía valiéndose de las escaleras) y, "como el tren podía seguir su camino, se ha optado por dejarlos en la estación de Colón, donde no tenían que moverse del andén y, por tanto, se les facilitaba así hacer el trasbordo", detallan fuentes de Metrovalencia.

El olor a humo, generado por la propia avería del convoy, y la gran cantidad de gente que ha salido de esa unidad de metro, han provocado al parecer que muchos de los pasajeros que aguardaban allí para coger el transporte público pensasen que ocurría algo grave y ha habido quien incluso ha decidido salir de la estación. De hecho, entre algunos pasajeros ha circulado incluso la información de que se desalojaba la estación.

Sin embargo, desde Metrovalencia se insiste en que no ha habido ningún desalojo en la estación de Colón y que el único trastorno ha sido para los viajeros que transportaba la unidad averiada, un tren de la línea 7 de Metrovalencia que acababa de partir de Marítim cuando se ha presentado el problema y que sí han tenido que ser desalojados del tren de metro para hacer trasbordo y poder continuar su itinerario con total seguridad.

La incidencia, añaden, "sólo ha afectado parcialmente a ese tren entre Torrent Avinguda y Marítim". La unidad averiada ha sido dirigida, ya vacía, "hasta Talleres Machado".