Fiestas inclusivas en Massarrojos por un niño clavario con una discapacidad

La fiesta cultural de San Vicente Ferrer de Massarrojos será este 2026 muy diferente a las de otros años. Será especial. Y será mejor. Porque uno de los clavarios mayores de este año tiene una importante discapacidad y todo se adaptará a su personalidad y a sus necesidades. Serán tres días, del 10 al 13 de abril, de reconocimiento, de solidaridad y de inclusión, valores que no siempre están presentes en las fiestas valencianas.

Este año ha sido el primero que se eligen como clavarios mayores de la fiesta cultural de San Vicente a dos niños mellizos, Marcos y Sergio, este último con una discapacidad psicomotriz de 81%. Siempre son un clavario y una clavariesa mayor, pero este año serán tres, los dos hermanos clavarios, de nueve años, y una clavariesa, Julia. Y eso ha hecho que el resto de festeros y sus propios padres se hayan empeñado en organizar una fiesta más inclusiva. "Todos han estado de acuerdo, nadie se ha opuesto, todos se han volcado con los niños y han buscado la forma de hacer una fiesta especial", asegura la madre, Mar Escobar.

Por ejemplo, el traslado de bengalas se hará con pirotecnia de bajo calibre o de humo para rebajar la intensidad del ruido y dar color a la fiesta sin excesiva iluminación. Es más, se está preparando una vuelta por el pueblo en bicicleta para que no haya demasiadas aglomeraciones, juegos inclusivos e hinchables de único acceso para los más pequeños, con atención a los miedos de cada uno de ellos.

Por lo demás, la organización de las fiestas será la de siempre, con calderas para el pueblo, reparto de monas y juegos tradicionales como el sambori o la goma en la zona peatonal que hay delante del colegio José Senent.

Mensaje de solidaridad

"Lo que queremos es difundir nuestro mensaje más allá de la fiesta y de esta manera poder encontrar también más apoyos, porque de momento no tenemos ni un solo patrocinador", explica la madre de los mellizos, que abre las puertas del pueblo para conocer las fiestas y todo lo que se está haciendo por su "gran campeón".

Los protagonistas de esta fiesta siempre son los niños, en homenaje a San Vicente Ferrer, y los clavarios se elige entre quienes hicieron la comunión el año anterior. De la fiesta, sin embargo, participan todos los niños, hayan cumplido con el sacramento o no. Este año será diferente, además, por la carga de inclusividad que representa tener a un clavario diferente.