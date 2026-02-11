Focus: la herramienta inteligente que marca los designios del turismo en València

No hay ninguna duda de que el sector turístico tiene un peso decisivo en la economía valenciana. En realidad en prácticamente todas las economías mundiales, pero en la ciudad de València el hecho de que en 2025 casi 2,5 millones de personas decidieran pasar unos días en el Cap i Casal, da una idea de las dimensiones de la importancia de este área en el desarrollo municipal.

Con semejante volumen de visitantes por las calles de València es esencial el ayuntamiento de la ciudad se enfrenta a un reto real: ¿cómo se puede compaginar la calidad de vida de los vecinos con mantener estos datos de turistas? La respuesta es consiguiendo un turismo sostenible.

Para Tono Franco, director gerente de la Fundación Visit València, la clave es "saber gestionar el éxito" y para ello es necesario tomar decisiones con respecto a la gestión y el modelo turístico y estas deben basarse en datos.

Focus, el Sistema de Inteligencia Turística de València

La información es esencial para guiar el camino a recorrer en materia turística. Morir de éxito es el riego y con una tendencia al alza en el número de visitantes (las 2.404.397 personas que recorrieron las calles de la ciudad en 2025 suponen un incremento del 0,8%) que la ciudad no se vea sobrepasada en la calidad de los servicios y en materia de convivencia entre visitantes y locales no es tarea fácil.

Para conseguir que los vecinos no pierdan calidad de vida mientras las empresas del sector ganan en competitividad, Visit València ha presentado Focus, el Sistema de Inteligencia Turística de València, una herramienta de análisis que gestiona más de 125 millones de datos y que pone en contexto tanto la evolución del sector como las directrices que se toman en este sector económico.

Focus maneja datos relativos a múltiples áreas y recurre a la Inteligencia artificial. Desde datos de pernoctaciones, índice de dependencia de un mercado (un país emisor de turistas), origen de viajeros, estancia media según el origen del turista, tráfico aéreo e incluso es capaz de manejar perspectivas. Toda esta información está disponible gratuitamente tanto a para los asociados de Visit València como para los que no pertenecen a esta entidad.

Los datos que maneja Focus provienen de hasta 12 fuentes distintas. Segitur, el Instituto Nacional de EStadística, la Autoridad Portuaria, o¡oficinas de información turística, Turisme CV, Fowardkeys (la base de datos de vuelos más importante del mundo), Lighthouse (que ofrece análisis de oferta en destino), y las Smart Offices son algunas de las entidades que alimentan de información a este sistema.

Con todos los datos sobre la mesa, la intención es entre otras y según apunta Franco, "desterrar tópicos y apriorismos en la reflexión sobre el turismo". Además, gracias a esta plataforma las empresas del sector "tendrán la apacidad de saber quién nos busca como destino y desde dónde nos buscan", por supuesto la plasticidad del sistema es muy amplia y permite incluir numerosas variables que se pueden ir añadiendo".

Visor de afluencia de eventos

Otra de las aplicaciones que ofrece Focus es el Visor de Afluencia de Eventos. Con este panel es posible monitorizar y gestionar la afluencia de personas en puntos estratégicos y eventos de la ciudad.

Según ha explicado la concejala de Turismo y presidenta de Visit València, a través de este sistema es posible tener una "imagen de todos los eventos que confluyen en la ciudad para prever cómo será la afección en los sercicios de la ciudad y, porejemplo, cuál será el precio de los hoteles. Si una entidad quiere organizar un acto pero le coincide en el tiempo con otro de gran impacto como la Maratón o un concierto los organizadores podrán cambiar fechas".

"De este modo, continuó explicando la edil, el visor ayuda a la competitividad y la organización del sector y la ciudad, reteniendo la oferta de eventos". Para ello Focus también trabaja como una agenda inteligente que muestra opciones. El ejemplo es si una empresa queire celebrar un evento en el Palacio de Congresos, pero está ocupado, se le deriva a otra infraestructura de la ciudad que puede ser un enclave óptimo.

Para las nuevas funcionalidades de Focus y adquisición y tratamiento de datos, se han destinado 400.000 euros. Asimismo, se han incorporado técnicas de inteligencia artificial para estructurar los datos y mejorar la capacidad analítica del sistema, lo que consolida un paso adelante en innovación. Para asegurar su evolución, la Fundació Visit València continuará mejorando funcionalidades y reforzando la capacidad de análisis de Focus.