Las fuertes rachas de viento obligan a intervenir a los bomberos para revisar una fachada en la calle Colón de València

Las fuertes rachas de viento que azotan la ciudad de València mantienen en alerta a los cuerpos de emergencias y seguridad. No en vano, en el aeropuerto de Manises se han llegado a registrar rachas de hasta 82 kilómetros por hora y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en varias zonas del territorio, especialmente en el interior y varios tramos del litoral de Valencia.

Una de las actuaciones que ha tenido lugar este mediodía se ha producido en la calle Colón de València. La fachada de un edificio situado en el cruce de esta vía con la de Hernán Cortés ha sido revisada por los Bomberos de València puesto que presentaba una grieta y existía riesgo de desprendimiento de cascotes. Afortunadamente ha sido una acción preventiva puesto que no ha caído ningún elemento de la cornisa ni, por ende, ha habido heridos.

Sí ha sido necesario cortar uno de los carriles de circulación para que los bomberos pudieran desplegar la escalera para llegar hasta el cuarto piso del inmueble (equivalente a una quinta o sexta altura debido al entresuelo con el que cuenta la finca).

La Policía Local de València ha sido la encargada de organizar el tránsito de la calle y garantizar, además, la seguridad de la zona mientras se intervenía en la fachada.

Según han informado desde Bomberos València, entre las 9.00 y las 12.00 horas se han realizado siete servicios relacionados con el viento todos ellos de poca gravedad y relacionados con el desprendimiento de toldos o ramas entre otros elementos.