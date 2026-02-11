Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos mujeres heridas por la caída de un árbol en la calle San Vicente

El viento sigue causando estragos en la ciudad de València, incluida una de las lonas que decoran Mestalla

Árbol caído en la calle San Vicente.

Árbol caído en la calle San Vicente. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Las fuertes rachas de viento que está registrando València están provocando importantes estragos en la ciudad, con caída de cornisas y fachadas y también con el desplome de arbolado. El más destacado ha tenido lugar esta misma tarde en la calle San Vicente, donde la rotura de un árbol a la altura del número 10 ha causado heridas leves a dos mujeres de 75 y 57 años que han tenido que ser trasladadas al Hospital General de València.

La primera de ellas presentaba contusiones y la segunda, un traumatismo craneoencefálico, ha detallado el CICU.

En el lugar del incidente se han personado los equipos de bomberos y una ambulancia que ha trasladado a las dos mujeres heridas.

Anteriormente se habían producido incidencias en fachadas en la calle Colón o en la misma plaza del Ayuntamiento. Además, el fuerte viento que sopla en la ciudad ha descolgado una de las lonas que decoran la fachada del estadio de Mestalla.

El árbol se ha partido porla mitad.

El árbol se ha partido porla mitad. / Levante-EMV

