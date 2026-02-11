Un patinete arrolla a una mujer de 81 años en la avenida de Burjassot en València y la envía al hospital

Nuevo accidente con un patinete involucrado, algo cada vez más habitual en la ciudad de València. Un vehículo de movilidad personal ha arrollado a una mujer de 81 años a la altura del número 165 de la avenida de Burjassot, sobre las 11.30 horas. Al parecer, cuando la mujer cruzaba el paso de cebra, el patinete se la ha llevado por delante. Al siniestro han acudido la Policía Local de València y una ambulancia convencional, que se la ha llevado al Hospital de la Fe pese a no revestir heridas de gravedad.

Precisamente, el Ayuntamiento de València acaba de presentar su plan director de seguridad vial con especial hincapié en el patinete. Los sustos en este vehículo son cada vez más frecuentes, según datos municipales. En 2019 se registraron 353 siniestros con patinetes implicados; en 2025 la cifra aumentó hasta los 1.192 accidentes. Por ello, el consistorio creará una unidad especial para patrullar los carriles bici y detectar infracciones in situ. Los agentes sancionarán a 'patinetistas' con auriculares, con el teléfono móvil, sin casco allí donde sea obligatorio o con bebidas de más.