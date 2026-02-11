Programa y cortes de tráfico para el Año Nuevo Chino y el Carnaval de Russafa

El Ayuntamiento de València ha preparado un dispositivo especial de movilidad para el sábado 14 de febrero con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino en el centro de la ciudad y del Carnaval Russafa Culturaviva, que se desarrollará entre el barrio de Malilla y el Parque Central. Ambos eventos conllevarán cortes puntuales de calles, restricciones de estacionamiento y cambios en algunas líneas de la EMT.

Con motivo del Año Nuevo Chino, la Asociación Cultural y Empresarial China de la Comunidad Valenciana ha organizado actividades que se llevarán a cabo en la plaza del Ayuntamiento de 10.00 a 22.00 horas. También tendrá lugar una cabalgata con carrozas, música y artistas de 18:00 a 20:30 horas. El recorrido comprende las calles Pelayo, Xàtiva i la avenida Marqués de Sotelo y finaliza en la plaza del Ayuntamiento. Para clausurar la celebración se disparará un castillo de fuegos artificiales.

Cortes de Tráfico por el Año Nuevo Chino. / Levante-EMV

En cuanto al transporte público, la parada de metro de Xàtiva-Lluís Vives permanecerá cerrada de 17:00 a 21:00 horas. Por otro lado, EMT se adaptará a las restricciones de movilidad mediante la planificación de nuevos recorridos. EMT ha diseñado nuevas rutas en 23 líneas para el recorrido de los actos desde la calle Pelayo hasta la plaza del Ayuntamiento.

Todas las líneas que habitualmente circulan por el centro transitarán con normalidad muy cerca de la zona y se recomienda su uso. Las nuevas rutas se pueden consultar en la página web de EMT y en sus canales de difusión habituales.

Por último, estará prohibido estacionar en las calles Pelayo, Vives Liern, Ermita, Julio Antonio y Matemàtic Marzal desde el viernes a las 22:00 horas. También en la zona de carga y descarga y de estacionamiento de bicicletas de la calle Xàtiva, frente a la estación del Norte y hasta el número 10; así como en la zona de carga y descarga frente al edificio de Telefónica de la plaza del Ayuntamiento y en la zona de estacionamiento de bicicletas de la esquina con Periodista Azzati.

El Carnaval Russafa Culturaviva

Por su parte, el pasacalle organizado por la Asociación Intercultural África en la Diáspora y Jarit comenzará en las calles de Malilla y llegará hasta el Parque Central. Concretamente dará comienzo a las 16:30 horas en la calle Joaquín Benlloch, a la altura del CEIP Pablo Neruda y finalizará en el Parque Central bajo el paso elevado de la avenida Giorgeta a las 22:00 horas.

Las restricciones en el estacionamiento se producirán entre las 9:00 y las 22:00 horas del sábado 14. Estará prohibido estacionar en la avenida Peris y Valero, bajo el paso elevado de Giorgeta desde la calle Murla hasta el Parque Central.