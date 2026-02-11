Casi seis millones de turistas eligieron València en 2025

La ciudad de València sigue siendo muy atractiva a ojos de los turistas. En realidad nunca lo ha dejado de ser a tenor de los datos que indican un crecimiento sostenido en cuanto a número de pernoctaciones en capital. Según los datos facilitados por Visit València este miércoles, 5.961.460 personas recorrieron las calles de la ciudad y se alojaron en alguno de sus establecimientos hoteleros o apartamentos turísticos en el año 2025.

Esta cifra supone un 8 % más que en 2023, año que se toma de referencia por dos motivos: por un lado porque fue el segundo con mejores datos de registro, y por otro lado porque 2024 se vio afectado por el desastre de la dana.

Durante la presentación del balance anual, la concejala de Turismo e Innovación y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, explicó que el turismo nacional es uno de los mayores entusiastas de la ciudad puesto que cerca de tres millones de personas llegadas de diferentes comunidades autónomas pernoctaron en València. "Esta cifra compensó el descenso de la llegada de turistas internacionales que se sitúan en casi cuatro millones", esta bajada tiene su explicación en los primeros meses de 2025 cuando algunas embajadas recomedaban a los habitantes de sus países de origen no visitar València por los efectos de la dana.

Radiografía del turista en València

Pasear por las calles de la ciudad de València sin cruzarse con un turista en el camino es misión casi imposible. Pero ¿qué perfil tienen las personas que eligen la capital como destino de sus vacaciones?

Además de españoles, que representan el 35 % de los turistas, los principales mercados emisores de visitantes son Italia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido y Francia. Y hay un dato curioso, ya se han registrado más turistas estadounidenses que franceses.

Todos ellos pasan una media de 2,48 noches en la ciudad, sobre todo en hoteles, que registraron alrededor de cinco millones de huéspedes y a los que les costó una media de 117 euros la noche. En el caso de los apartamentos turísticos, sobre un millón de visitantes optaron por esta modalidad de alojamiento.

La ocupación media de los hoteles fue del 77 % y la de los pisos destinados a los turistas del 47 %.

Otro apunte que se ha señaladao durante la presentación de los datos de turismo de València es que e está logrando uno de los objetivos marcados en el plan turístico de la ciudad: la desestacionalización del destino. De hecho un mes como diciembre registró en 2025 un 5,3 % más de actividad con respecto al mismo mes de 2023. "Esto se debe al tragbajo de posicionamiento que estamos elaborando de la Navidad Mediterránea".

Noticias relacionadas

Con estas cifras en la mano Llobet destacó que València "muestra un sector sólido y estable" e hizo hincapié en el trabajo que está realizando el ayuntamiento de la ciudad para que el turismo sea "sostenible" y que "no interfiera en la calidad de vida de los vecinos".