La Generalitat elimina del concurso de Llibrets de Fallas los 3 puntos de valoración por lenguaje inclusivo

La concejala socialista Nuria Llopis ha denunciado que el concurso de Llibrets que ha convocado el Consell de Pérez Llorca elimina el lenguaje inclusivo como uno de los elementos de valoración del jurado. Se trata, ha apuntado Llopis, de un nuevo retroceso en materia de igualdad en las Fallas propiciado por el Partido Popular de María José Catalá, “que continúa al dictado de sus socios de ultraderecha”.

“Otra vez el gobierno del PP y Vox vuelven a poner negro sobre blanco su intención clara en retroceder en las políticas inclusivas. Aquellas personas que hace unos pocos días decían que ellos no eran el gobierno de pinta y colorea para tener que denunciar los bancos arcoíris y morados de la plaza del Ayuntamiento, ahora eliminan de un plumazo un criterio de valoración de los Llibrets de Fallas que se mantenía desde al menos 2016 y que ahora desaparece”, ha indicado.

Criterios de valoración

“El concurso de los premios de Llibret que otorga la Generalitat Valenciana en Fallas contaba con un criterio de valoración que daba hasta tres puntos al lenguaje inclusivo de las comisiones falleras en sus Llibrets, pero desafortunadamente, ese criterio no aparece en las bases que se han hecho públicas este año. Es decir, que borra de un plumazo cualquier rastro de igualdad en los criterios de valoración del concurso de Llibrets”, ha señalado.

Noticias relacionadas

En este sentido, Llopis ha indicado que esta supresión es una nueva muestra “de las políticas de retroceso que pone en marcha este gobierno con todo lo que tiene que ver en cuestiones de igualdad y diversidad. Ya lo hicieron en Valencia Activa con la eliminación de los criterios de igualdad en los estatutos y la supresión de las políticas de acción positiva en materia de empleo para beneficiar a las mujeres a pesar de que son el segmento de población que más dificultades tiene para acceder a un puesto de trabajo. Y ahora dan un nuevo paso en el mundo festivo, eliminando los puntos de lenguaje inclusivo del concurso de los Llibrets de Falla”, ha finalizado.