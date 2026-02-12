El mítico teatro Escalante reabrirá gracias a un grupo hotelero

El número 5 de la calle Landerer volverá a brillar. El mítico teatro Escalante abrirá sus puertas tras haber estado casi diez años cogiendo polvo. Un importante grupo hotelero acaba de comprar el inmueble construido en 1920 y, según fuentes próximas a la operación, la compañía desembarca en el edificio con la intención de reabrirlo como sala de espectáculos, con el teatro de nuevo como eje principal. El planeamiento vigente no permite otro uso que no sea el sociocultural y la empresa compradora se amoldará en su propuesta, que podría combinar el espectáculo teatral o musical con una oferta gastronómica para obtener mayor rendimiento.

La Fundación Patronato de la Juventud Obrera, propietaria hasta hace apenas unos días, había recibido antes varias ofertas por la primera sede del Centre Teatre Escalante, referente cultural para el público infantil. La primera interesada fue una academia de idiomas, pero el Ayuntamiento de València tumbó el proyecto porque no se ajustaba a las exigencias marcadas por el servicio de Licencias. Más tarde, llegó un proyecto de residencia, pero la habilitación del espacio de más de 3.000 metros cuadrados no dejaba habitaciones suficientes y la promotora renunció.

Finalmente, el patronato ha vendido esta joya arquitectónica a un grupo hotelero que, según explican las fuentes consultadas, acostumbra a adquirir edificios antiguos y realizar restauraciones respetuosas con el espacio. Esta será la primera sala teatral del grupo en València, que buscará convertirla en un polo cultural de Ciutat Vella, y –independientemente de su éxito– el proyecto servirá para inyectar vida, a través de una gran inversión, a un edificio emblemático que lleva años acusando una profunda degradación. De hecho, pasó desapercibido, pero el antiguo Escalante estuvo un tiempo okupado hasta que los propietarios denunciaron y consiguieron desalojar el inmueble.

Fachada del antiguo teatro Escalante / J.M.López

Su abandono viene de lejos. En 2017, la complejidad de la reforma, tanto estructural como financieramente, hizo que la Diputación –que entonces alquilaba el espacio al patronato– considerara el edificio irrecuperable. Los responsables de la corporación provincial consideraron que hacer un nuevo teatro era más barato que seguir como hasta entonces, y eso hicieron. La Diputación invertirá 6,5 millones de euros para llevar la nueva sede del teatro Escalante al Colegio Público Luis Fortich, espacio que compartirá con el Instituto Valenciano de Audiofonología.

Pero el daño estructural de la primera sede no fue el único obstáculo para conservar su actividad en el centro de València. Como explicó en su día Levante-EMV, el Patronato de la Juventud Obrera, una entidad ligada al Arzobispado, no estaba por la labor de negociar las condiciones del alquiler. La diputación abonaba religiosamente los 5.000 euros mensuales acordados con el ‘casero’ de la sala, y además, en virtud de un convenio firmado en 2004, la corporación estaba obligada a realizar –sin derecho a una disminución de la renta– cuantas reparaciones fueran necesarias para hacer servir el inmueble. La propiedad del Escalante se negó a renegociar el contrato que le unía a la Diputación desde 1979 y las partes se distanciaron abocando al edificio a la ruina.

Programación antigua del teatro Escalante en la calle Landerer / J.M.López

Hispania Nostra

Tanto es así, que seis años después del cisma, en 2023, la asociación especializada en patrimonio Hispania Nostra incluyó el teatro en su “lista roja” de lugares en “peligro de desaparición”. La entidad recordaba –recuerda, porque sigue en el listado– que el teatro está situado en una palacio tardo-renacentista; fue adaptado en el año 1920 y fue entonces cuando obtiene su apariencia actual. Algunas viviendas contiguas al palacio fueron anexionadas y esto es lo que le da su “curiosa distribución”. En 1985 fue utilizado para un proyecto lúdico y educativo creado por la Diputación Provincial de Valencia para potenciar el teatro entre los niños. Debe su nombre al dramaturgo Eduardo Escalante. En 1995 pasó a ser el “Centro Teatral Escalante” y, en octubre de 2017 cerró debido a sus problemas estructurales.

"La portada del edificio está situada a la izquierda y en la actualidad es la puerta de artistas y acceso directo al escenario. Tiene elementos modernistas propios de la época en la que se construye; destacan las guirnaldas que adornan los palcos y la boca del escenario. La fachada conserva una entrada con dintel de piedra y escudo heráldico de la familia de los barones de Cortes y Ruaya, sus primeros propietarios", valora la asociación.

Noticias relacionadas

"El patio central se sustenta en dos arcos rebajados. Aún se conservan un arco y una columna originales en el piso superior, así como una pequeña capilla. El patio era la entrada de carruajes y las caballerizas estaban situadas en lo que hoy es el patio de butacas. Destacan los colores llamativos que recubren la sala y las columnas de hierro visto procedentes de un barco hundido en la guerra de 1914-1918", añade la asociación especializada en ruina patrimonial. Y cierra la ficha del Bien de Relevancia Local insistiendo: “Tiene problemas estructurales graves por lo que ha cerrado su acceso al público”. Pero su pronóstico está a punto de mejorar.