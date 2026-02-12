La moratoria y las inspecciones policiales reducen un 14% los apartamentos turísticos en València

El gobierno municipal de María José Catalá ha reducido en dos años y medio el número de apartamentos turísticos en un 14%, según los datos estadísticos oficiales registrados en el sistema de inteligencia turística de la Fundación Visit Valencia, entidad pública conformada por el Ayuntamiento de Valencia y empresas locales del sector turístico. Desde que el Ayuntamiento aprobó la moratoria que suspendía la concesión de licencias de apartamentos turísticos, en mayo de 2024, el número de apartamentos registrados en la base de datos de Visit Valencia se ha reducido de 10.516 a 9.057.

Al respecto, la concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha recordado que “los gobiernos municipales de Compromís y PSPV nos dejaron en Valencia una situación caótica. No solo dejaron a la ciudad sin una regulación clara que impidiera el incremento desmedido de apartamentos turísticos, sino que tampoco pusieron en marcha las inspecciones y no declararon el cierre de las actividades ilegales”.

Además, la Policía Local y el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento continúan con la labor inspectora para detectar y sancionar apartamentos turísticos sin autorización. En relación con esta labor, se han interpuesto más de mil denuncias en los dos últimos años, frente a las apenas 115 denuncias tramitadas en los 8 años por el gobierno de Compromís y PSOE.

“Estamos combatiendo el problema social que generan los apartamentos turísticos ilegales con acciones y determinación y elaborando una normativa que, desde la seguridad jurídica, ponga freno a la proliferación de estos apartamentos”, ha destacado Llobet

Por otro lado, señalan las mismas fuentes, cabe recordar que la proliferación de apartamentos turísticos se inició en el año 2015 con la llegada al gobierno municipal de Ribó y PSOE, desde entonces y hasta 2023 se inscribieron más de 4.500 apartamentos. Además, con la peculiaridad, que este mismo gobierno de izquierdas en el año 2018 aprobó un cambió el planeamiento urbanístico para permitir que en los bajos comerciales se abrieran apartamentos turísticos, hasta la fecha estaba prohibido destinar a viviendas bajos comerciales de la ciudad.