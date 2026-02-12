El Plan Vive de la Generalitat levanta otras 91 viviendas públicas en Malilla

La alcaldesa de València, María José Catalá, acompañada de la vicepresidenta del Consell de la Generalitat, Susana Camarero, ha visitado el inicio de las obras de 91 viviendas de protección pública y alquiler social en el barrio de Malilla. Las obras se incluyen en el marco del Plan Vive de la Generalitat. Con este marco se están construyendo casi 200 viviendas en la ciudad de València con una aportación autonómica de 9 millones de euros.

La alcaldesa ha asegurado que las viviendas “van a generar una oportunidad para muchísimas personas en alquiler social dentro del marco del Plan Vive. Yo creo que esto es un buen ejemplo de que la colaboración público-privada y, sobre todo, la colaboración entre las administraciones local y autonómica funciona y que genera oportunidades”. Según Catalá, “la crisis de la vivienda solo se resuelve poniendo vivienda en el mercado, porque creo que es una oportunidad. Nosotros nos comprometimos a poner en marcha 1.000 viviendas en cuatro años. En dos años y medio ya teníamos en marcha, en distintas fases, las 1.000 viviendas y estoy convencida de que vamos a acabar la legislatura superando nuestro propio objetivo”.

María José Catalá ha asegurado que “en los últimos ocho años solo se construyeron en esta ciudad no llega a 20 viviendas de protección oficial, lo que era una vergüenza, y que generó un problema grave entre la gente joven y las personas que tienen derecho acceder a la vivenda en condiciones de normalidad. Las administraciones lo que tenemos que hacer es promover vivienda en todos los barrios de forma que las personas de esta ciudad tengan una oportunidad”.

Por su parte, la vicepresidenta del Consell y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado que el Plan Vive Comunitat Valenciana “convierte suelo público parado en vivienda asequible blindada y ya cuenta en la ciudad de València con 700 viviendas de protección pública activadas”. En ese sentido, la consellera ha anunciado también la “inminente adjudicación de la construcción de 25 viviendas de protección pública en la zona del antiguo cuartel de ingenieros y la licitación de otras 14 viviendas en la calle de Largo Caballero, en otra parcela cedida por el Ayuntamiento y que se gestionará en régimen de permuta”.

Las obras finalizarán en el 2028

La parcela que la alcaldesa y la consellera han visitado se encuentra en el PAI de Malilla y fue donada por el Ayuntamiento a la Generalitat, que la licitó en derecho de superficie por un plazo de 50 años, prorrogables hasta 75. Ahora se inicia la construcción de 91 viviendas protegidas que se destinarán a alquiler asequible.

Las viviendas tendrán de uno a tres dormitorios, aunque el 72% de las viviendas serán de dos dormitorios. La edificación consta también de 66 plazas de garaje, 35 trasteros, zonas verdes y espacios comunes. Todo ello con una inversión de 12,7 millones de euros, de los que 3,94 millones proceden de fondos europeos. Se trata de alquileres que irán desde los 525 euros aproximadamente a los 840 euros al mes. El proceso de adjudicación se abrirá una vez finalicen las obras, en el rpimer semestre de 2028.