Estas son las bandas de música de València que tocarán antes de las mascletaes de Fallas 2026
Las agrupaciones musicales realizarán un pasacalle previo al disparo pirotécnico - El 8 de marzo será una banda formada íntegramente por mujeres quien actúe en conmemoración al Día Internacional de la Mujer
Estas Fallas 2026 presentan una novedad muy musical. Y es que por primera vez, antes de cada mascletà, una banda musical de la ciudad de València realizará un pasacalle por la plaza del Ayuntamiento y amenizará la espera hasta que comiencen los primeros estruendos a las 14.00 horas.
Además, al hecho de que cada 8 de marzo sea una mujer pirotécnica la que tire el disparo, también será una banda formada íntegramente por mujeres la que actuará en el Día Internacional de las Mujeres. La banda compuesta por mujeres de las diferentes agrupaciones será una de las 19 bandas musicales de la ciudad de València que partipará en el inicio de cada mascletà como elemento aglutinador y de animación para los vecinos y visitantes que se acerquen a la plaza del Ayuntamiento a cada uno de los 19 disparos falleros.
“Es una de las novedades este año de las mascletas donde las bandas de música de la ciudad de València serán protagonistas de esta fiesta. Desde el gobierno municipale hemos querido dar el reconocimiento que nuestras agrupaciones musicales tienen durante las fiestas falleras y por ello participarán de manera activa en uno de las actividades más importantes que se celebran en la plaza del 1 al 19 de marzo”, explica el concejal de Fallas, Santiago Ballester.
Calendario bandístico del mes de marzo en la plaza de L’Ajuntament:
- 1 de marzo. Societat Ateneu Musical del Port
- 2 de marzo. Centre Instructiu Musical de Benimaclet
- 3 de marzo. Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig
- 4 de marzo. Societat Instructiva de l’Obrer Agrícola i Musical de Benimàmet
- 5 de marzo. Societat Musical Barri de Malilla
- 6 de marzo. Sociedad Instructiva Musical del Palmar
- 7 de marzo. Falla Jerónima Galés-Litògraf Abad
- 8 de marzo. Banda de mujeres.
- 9 de marzo. Unió Musical Santa Cecília de Castellar-l’Oliveral
- 10 de marzo. Societat Musical dels Poblats Marítims
- 11 de marzo. Agrupació Musical Santa Cecília del Grau
- 12 de marzo. Societat Musical La Unió de Tres Forques
- 13 de marzo. Centre Instructiu Musical Les Tendetes
- 14 de marzo. Centre Instructiu Musical Banda de Torrefiel
- 15 de marzo. Centre de Música i Dansa de Natzaret
- 16 de marzo. Unió Musical l'Horta de San Marcel·lí
- 17 de marzo. Centre Instructiu Musical de Castellar-l’Oliveral
- 18 de marzo. Centre Instructiu Musical de Benimaclet
- 19 de marzo. Centre Instructiu Musical de Benimaclet
El presidente de la Coordinadora de Sociedades Musicales de València, Miguel Hernández, valora muy positivamente esta iniciativa que “contribuye a dar visibilidad a las sociedades musicales de nuestra ciudad a través de las bandas de música, un elemento distintivo de nuestra cultura íntimamente ligado a la fiesta de las Fallas”. Según Hernández, “vecinos, vecinas y visitantes que asisten a este evento tan multitudinario y emocionante disfrutarán con el repertorio festivo interpretado por nuestros músicos, que también son protagonistas de las Fallas”.
En cuanto a la participación de una banda formada por mujeres el día 8 de marzo, Hernández ha asegurado que “es un paso más que ayuda a situar a la mujer en el lugar que le corresponde en el ámbito cultural y festivo. En una fecha dedicada a la reivindicación de la igualdad evidencia que, desde las bandas de música, podemos colaborar en la transformación de nuestra sociedad. De hecho, desde la Coordinadora llevamos ya tiempo desarrollando proyectos para promover y consolidar la igualdad entre hombres y mujeres en este contexto”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las obras del AVE en València sacan una necrópolis islámica, una alquería y un parapeto de la Guerra del Francés
- Los servicios sociales localizan a 15 personas en el asentamiento de chabolas de Mestalla
- Vuelve el asentamiento de chabolas junto al estadio de Mestalla
- El antiguo cauce del Turia tendrá que esperar para llegar hasta el mar
- València construirá 644 en pisos en suelo recuperado al cabecilla de la trama Azud, que se lo adjudicó en la época de Barberá
- Demandan al Ayuntamiento de València por permitir 'discotecas falleras' en un edificio residencial
- Varapalo definitivo al Ateneo: el ayuntamiento rechaza el recurso para legalizar su terraza
- Un jabalí se cuela en las vías del metro de València y siembra el caos