El viento rompe la gran estatua de bronce de Ripollés instalada en el Paseo de la Alameda de València

La icónica escultura de Ripollés situada en la rotonda final del paseo de la Alameda con Eduardo Boscá ha sufrido también las inclemencias del tiempo. Una fuerte ráfaga de viento le ha derribado una de las manos pese a tratarse de una pieza de bronce cuyo peso total supera las 14 toneladas.

Esta obra de Ripollés está considerada una de las más importantes de la escultura pública de la ciudad de València y está dedicada a los libros y la lectura. De hecho, antes de estar en este emplazamiento de la Alameda estaba en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, donde tiene su sede la Biblioteca de la Comunitat Valenciana.

Detalle del brazo roto. / Miguel Ángel Montesinos

El Ayuntamiento de València ha informado de que entre las 19 horas de ayer, miércoles, y la mañana de hoy ha habido medio centenar de intervenciones de los bomberos, la mayoría de ellas por caídas de ramas, árboles enteros y cascotes de fachadas. El más grave de estos hechos tuvo lugar en la tarde de ayer en la calle San Vicente, donde un árbol se partió por la mitad e hirió levemente a dos mujeres de 57 y 75 años. Ambas fueron trasladadas al hospital.