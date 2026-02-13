Catalá recuperará los Docks para un "proyecto emblemático"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), ha subrayado este viernes su intención de recuperar "cuanto antes" el edificio de los Docks de la Marina para que albergue "un proyecto emblemático" de ciudad. Así lo ha indicado el edil portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, preguntado por el informe sobre la protección patrimonial de los docks y sobre si hay ya algún uso determinado para ese espacio.

El informe, encargado por el consistorio y conocido este jueves, concluye que el inmueble presenta valores patrimoniales derivados de su implantación urbanística y de su factura arquitectónica que "merecen la conservación de sus fachadas y algunos elementos propios" y que requieren mantener su actual grado de protección, por lo que no considera necesario modificarlo para elevarla a categoría de Bien de Relevancia Local (BRL).

Nueva vida

"El interés por parte del Ayuntamiento de València es llegar pronto a una solución que dé una nueva vida a los docks del puerto, de la Marina", ha respondido Juan Carlos Caballero. Asimismo, ha resaltado que este es "un edificio emblemático" situado en "la fachada marítima de la ciudad", en uno "de los barrios de referencia".

Igualmente, ha afirmado que desde el ejecutivo municipal se piensa que este es un inmueble que "patrimonialmente es importante". "Es un edificio que es atractivo. Y, por tanto, queremos que se destine a un uso correcto y que además la ciudad gane con ese proyecto", ha aseverado el concejal portavoz.

Noticias relacionadas

Caballero ha comentado tras ello que "ahora mismo" no puede "avanzar mucho más", pero ha insistido en que "la intención por parte del Ayuntamiento es que cuanto antes se pueda recuperar ese espacio también para un proyecto emblemático de la ciudad".