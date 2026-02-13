CCOO denuncia el estado de las cocheras de la EMT y el riesgo de desprendimientos por el viento

La Sección Sindical de CCOO en la EMT de València remitió a finales de noviembre a la dirección de la Empresa Municipal de Transportes de València un escrito en el que denunciaba el "grave y peligroso estado en el que se encuentra actualmente la cubierta de la cochera de Depósito Norte". Sin embargo, "lejos de adoptar medidas urgentes, esta dirección de Empresa, opto por el silencio", dicen.

Ante esta "actitud irresponsable y la dejadez manifiesta tanto del director de área como de la propia dirección de empresa", el pasado 3 de febrero volvieron a registrar el escrito reiterando su denuncia y advirtiendo nuevamente del riesgo evidente que supone mantener una cubierta en estas condiciones, a los que la entidad respondió asegurando que existe una licitación publicada, "de las que nos tienen acostumbrados, que igual podría quedar desierta".

"No estamos hablando de una simple deficiencia estructural: estamos alertando de un peligro real para la integridad de las personas trabajadoras y de los viandantes. La falta de actuación no elimina el riesgo; lo agrava y traslada toda la responsabilidad a quienes, con pleno conocimiento dela situación, siguen sin intervenir", advierten.

Estado de las cubiertas frente al viento

La estructura presenta un deterioro evidente y preocupante, aseguran. Se están desprendiendo fragmentos del material de la cubierta, algunos de ellos de gran tamaño, que "al caer se convierten en auténticas cuchillas" debido a la composición y rigidez del material. "No estamos hablando de simples desperfectos estéticos, sino de un riesgo real para la integridad física de todas las personas trabajadoras, tanto internas como externas".

Además, tras los recientes episodios de fuertes vientos, "el riesgo se ha incrementado de manera evidente. Cada racha puede provocar nuevos desprendimientos. No podemos esperar a que ocurra un accidente para actuar. No vamos a permitir que la dejadez y la falta de mantenimiento pongan en peligro a las personas trabajadoras". "Desde CCOO nos hemos visto en la obligación de trasladar esta situación al órgano competente, a fin de que adopte de manera inmediata las medidas oportunas. Cuando la Dirección de Empresa elige mirar hacia otro lado frente a un riesgo evidente, nuestra responsabilidad es actuar. No vamos a permitir que la inacción ponga en peligro a las personas trabajadoras de esta empresa, ni a terceros. Desde CCOO exigimos una revisión técnica urgente, la reparación inmediata de la cubierta y la adopción de medidas preventivas mientras duren los trabajos", concluyen.

Compromís se suma a la denuncia

Ante esta denuncia, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi ha afirmado que "la dejadez en la gestión de la EMT por parte del concejal Jesús Carbonell es alarmante", y esta denuncia de CCOO es "un nuevo ejemplo". "Pese a la denuncia de hace meses por parte del sindicato, Carbonell ha dejado pasar el tiempo de nuevo cruzado de brazos y lo que podría haber sido fácilmente subsanable se ha convertido en una situación potencialmente muy peligrosa para los trabajadores, y en un nuevo obstáculo para el buen servicio de la EMT, que se deteriora día tras día por su falta de gestión. Una deriva que a estas alturas y dado el llamativo deterioro, parece más intencionada que casual, no sabemos si con la intención de privatizar el servicio como el PP de Barberá tenía previsto hacer en 2015".