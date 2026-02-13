Frente común de 17 comunidades de vecinos para tumbar una colmena de apartamentos turísticos en el barrio valenciano de Russafa

Los vecinos de la manzana comprendida entre las calles Puerto Rico, Pintor Gisbert y Filipinas del valenciano barrio de Russfa continúan en pie de guerra contra la colmena de apartamentos turísticos que pretenden construir en los bajos de esta isla de viviendas. Un total de 29 apartamentos distribuidos en la citada manzana y que además, contará con otros cinco bajos en Puerto Rico, entre los números 35 y 37, a los que hay que sumar dos plantas subterráneas de garaje que acogeran 61 plazas de aparcamiento.

Al conocer este proyecto urbanístico que requiere de una intervención de gran calado en el vecindario, un grupo de 17 comunidades de vecinos se han puesto manos a la obra para intentar paralizar el proyecto y han presentado al Ayuntamiento de València sus alegaciones en contra. Además, el miércoles por la noche mantuvieron una reunión todas ellas durante la que abordaron las acciones a llevar a cabo contra la promoción y acordaron aprobar derramas para emprender esas acciones, algunas posiblemente de carácter legal. Según ha podido saber Levante -EMV, también están barajando la posibilidad de acudir al pleno municipal para protestar.

Problemas de olores, ruidos y de incendios

En las alegaciones presentadas ante el consistorio con referencia a los apartamentos turísticos y el aparcamiento de Puerto Rico 35-47 los vecinos esgrimen varios aspectos que, según plantean ellos mismos, suponen "una actividad potencialmente molesta y conflictiva" en el ámbito de la convivencia entre los huéspedes y el vecindario.

En este sentido alegan que la instalación de las salidas de humo de las cocinas y los conductos de ventilación de los baños en los bajos de la manzana supondrán un problema de olores. También lo serán las máquinas de los aires acondicionados y otros equipamientos que llevan aparejados los apartamentos y el parking.

Están proyectados 34 bajos turísticos y un garaje subterráneo de dos plantas / Fernando Bustamante

"El aumento del ruido y las vibraciones, el incremento del riesgo de incendio y la dificultad de la intervención de los servicios de emergencias por la construcción de habitaciones en el interior de la manzana, son algunas de las consecuencias" que esta instalación tendría en el vecindario. Y van más allá: si hubiera que llevar a cabo una evacuación, los afectados por este proyecto se plantean cómo se manejaría la gestión de unas 100 personas "que no conocen el edificio" y que están en el interior de una manzana cuyos accesos "no garantizan la accesibilidad de los coches de bomberos o ambulancias".

El hecho de que la instalación de este complejo turístico se vaya a ubicar en un barrio como Russafa en el que existe una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) "y en el que las medidas de sonido realizadas señalaban la calle Puerto Rico como uno de los más sensibles" deberían llevar a la Administración, en opinión de los vecinos, a "no permitir nuevas actividades que por acumulación puedan agravar" este problema. De hecho, señalan, "existe un informe desfavorable del servicio de licencias por incumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE) en relación a la protección contra la contaminación acústica", aspecto que, señalan, "sería motivo suficiente para la denegación automática de la licencia".

En contra del PGOU

Varias de las modificaciones de los edificios que contempla el proyecto van en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El hecho de llenar el patio interior común de toda la manzana de apartamentos en una zona especialmente protegida por su estilo histórico "contradice" el artículo 6.21.1 apartado a del plan general que contempla que "como criterio general se tenderá a mantener o liberar los espacios libres interiores de parcela".

Manzana en la que se proyectan los apartamentos turísticos

Mientras que los vecinos anhelan un patio interior que acoja un espacio verde o de uso común, "pretenden privatizarlo con un complejo turístico intensivo" hipotecando el poder convertirlo en un pulmón verde para el barrio.

La modificación de las fachadas de los números 35 y 47 para construir las rampas de acceso a los garajes supone, explican los vecinos, "la destrucción de la composición de la planta baja" ya que habría que ampliar las puertas que existen en la actualidad "porque son insuficientes" para el giro y acceso de los vehículos a las dos plantas subterráneas. Estas intervenciones en las fachadas alterarían la estructura e imagen del edificio protegido.

"Un fraude de ley"

Las comunidades de vecinos afectadas tanto por los apartamentos como por la construcción del parking estiman que las obras que pretenden hacerse en la promoción de la mercantil Puerto Rico Project 2022 SL "exceden ampliamente" el alcance de una licencia de obras ordinaria. Es más, consideran que este proyecto es "una transformación urbana encubierta" y que estas modificaciones "sustanciales" requiete la tramitación de un Plan de Reforma Interior (PRI) y que hacerlo mediante una licencia directa "suponde un fraude de ley" que permitiría al promotor eludir sus obligaciones de cesión de suelo para dotaciones públicas que serían exigibles en un PRI.

Noticias relacionadas

La elevada presión turística en una de las zonas de València en las que el precio de la vivienda está más tensionado es otro de los motivos por los que las comunidades de residentes demandan que se deniegue la licencia. En resumen solicitan que no se conceda el permiso al proyecto de 34 apartamentos turísticos y 61 plazas de aparcamiento por "ser contrario a la ordenación urbanística de l'Eixample Protegit, incumplir el Código Técnico de la Edificación, amenazar la salubridad y seguridad públicas y agravar la situación de la zona ZAS".