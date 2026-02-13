Primeras 62 viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros: Ocho plantas con aparcamiento y áticos

La Entidad Estatal de Vivienda, Casa 47, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha formalizado el contrato de redacción del proyecto de edificación de 62 viviendas destinadas a alquiler asequible en la actuación residencial “Cuartel de Ingenieros” de València, las primeras de un grupo de 438 viviendas que se han previsto en este ámbito. Proes Consultores S.A. es la firma de ingeniería y arquitectura encargada de la redacción del proyecto de edificación, en sus modalidades básico y de ejecución, por un importe de 227.024 euros, impuestos excluidos.

La formalización del presente contrato permitirá, según el ministerio, iniciar de inmediato la redacción del proyecto de edificación para estas primeras 62 viviendas, lo que supone "un importante impulso para esta actuación residencial, que propiciará la incorporación de oferta de vivienda a precios asequibles en una de las ciudades que mayor tensión habitacional como es València".

La calidad arquitectónica de la propuesta, la contextualización con el entorno, la composición y la estética de esta, así como la sostenibilidad ambiental mediante técnicas bioclimáticas y la incorporación en la propuesta de medidas para la reducción del consumo de agua, son algunos de los aspectos más destacados del proyecto.

Distribución del edificio

El edificio contará con 3 fachadas exteriores y se configura en 2 plantas bajo rasante, destinadas a aparcamiento y 8 plantas sobre rasante: una planta baja de acceso, usos comunitarios y viviendas accesibles, 6 plantas de viviendas y una planta ático con zonas comunes y viviendas.

Los espacios comunes suponen el eje central para construcción de vida comunitaria, cobrando especial relevancia la distribución de las viviendas alrededor de un patio central, mejorando así la accesibilidad y la conexión entre los espacios privados y áreas comunes.

El proyecto incorpora elementos sostenibles como vegetación, paneles solares o sistemas de recolección de agua pluvial, beneficiando no solo al edificio sino contribuyendo al bienestar del entorno y optimizando su funcionalidad y confort.

Racionalidad constructiva del edificio

Según las fuentes, las viviendas que componen el edificio se organizan en torno a una racionalidad constructiva, jerarquizando los espacios estanciales, como salones y dormitorios, entre aquellos orientados a fachadas exteriores, maximizando la ventilación natural y reduciendo la necesidad de iluminación artificial y climatización. El proyecto incorpora además numerosas soluciones de prefabricación y digitalización de la construcción, además de la utilización la tecnología BIM durante el proceso de diseño y construcción, garantizando una concepción más rigurosa del edificio y permitiendo una detección temprana de posibles incidencias que puedan surgir.

Actuación residencial Cuartel de Ingenieros de Valencia

Situado en el barrio de La Raïosa, junto a la calle San Vicente Mártir, la actuación residencial “Cuartel de Ingenieros” impulsará la creación de hasta 438 viviendas asequibles en València. Este proyecto, que ya cuenta con espacios públicos, zonas verdes, áreas de juegos infantiles y equipamiento dotacional abiertos a la ciudadanía, busca regenerar el entorno urbano y facilitar el acceso a la vivienda en la ciudad.

Estas viviendas pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda asequible de manera permanente. Un parque gestionado por la entidad estatal de vivienda Casa 47, que actuará en el ciclo residencial completo, desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.