El regreso de una "madame" podría estar detrás del repunte de la prostitución en el barrio chino de València

El repunte de la prostitución que los vecinos han denunciado en el barrio chino de València podría deberse al regreso de una "madame" que ha pasado un tiempo en prisión y habría vuelto al barrio para reactivar el negocio. Así lo han asegurado fuentes vecinales, que atestiguan un incremento de "puteros" en el entorno de la calle Viana, tal como denunció la Asociación de Vecinos de Velluters y recogió este periódico.

En concreto, la asociación hablaba de colas de hombres esperando en la calle para subir a los pisos donde se ejerce la prostitución, una situación que no se veía desde hace tiempo, dicen. De hecho, aseguran que la prostitución estaba bajo mínimos en el barrio y que ha sido ahora cuando se ha notado un repunte de la actividad, llevando de nuevo a toda esta céntrica zona de València las peleas y la degradación.

La vuelta de esta clásica proxeneta sería, en su totalidad o en parte, la causa de ese repunte, con presencia en todo un edificio vinculado históricamente a esta actividad, aseguran las fuentes.

Un hecho puntual

Desde el ayuntamiento, no obstante, aseguran que el incremento de la actividad en el barrio chino es "puntual" y que la Policía Local y la Policía Nacional ya están sobre el tema. Es más, garantizan que la presión policial en esta zona no ha disminuido, como denunciaban los vecinos, prueba de lo cual es que esta misma semana se ha cerrado un prostíbulo en el número 9 de la calle Viana y que hay presencia policial permanente en la zona.

Según estas fuentes, la Policía Local y la Policía Nacional también organizan semestralmente reuniones con los vecinos para abordar estos problemas, la última de ellas antes de Navidad, en la que todos admitieron que no había ni un solo punto de venta de droga identificable en el barrio.

Precisamente, habrían sido los vecinos los que habrían pedido en estas reuniones el cierre del número 9 de la calle Viana, una cuestión "nada fácil", dicen, que ha tenido que hacerla posible denunciando, con un informe de bomberos, la ruina del edificio. Ahora, está tapiado y sin actividad.

La Federación Vecinal mantiene la presión

En cualquier caso, la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) sigue denunciando el empeoramiento de la situación en el barrio, con "largas colas de puteros, más peleas y más degradación". Frente a la "inacción" del Ayuntamiento, desde la entidad vecinal insisten en la "exigencia de medidas abolicionistas contundentes y la urgencia de dar todo el apoyo social a las personas prostituidas".

La Federación de Asociaciones Vecinales de València aboga por la revisión de la normativa municipal actual respecto a esta cuestión. Ya en su momento, la FAAVV se opuso al redactado de esta ordenanza de la prostitución en donde quedaba en entredicho la protección a las personas explotadas y extorsionadas, mientras no se actuaba con contundencia contra los explotadores.

Por ello, la Federación vecinal insta al Ayuntamiento a la redacción y aprobación de una ordenanza municipal abolicionista y ha solicitado de manera urgente reunirse con la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de València, así como con la Policía Local y la Policía Nacional.

No es una cuestión de convivencia

Desde el Área Social de la Federación vecinal, así como desde el Área de Igualdad de la misma, se subraya que la prostitución no puede abordarse como una cuestión de “convivencia” o de orden público, sino como una manifestación de violencia estructural contra mujeres y niñas y de desigualdad social. Asimismo, la FAAVV insiste en la necesidad de avanzar hacia un modelo abolicionista que actúe sobre las causas y responsabilidades del sistema prostitucional. Esto implica, de manera inequívoca, la persecución de los proxenetas y de puteros, así como la implementación de dispositivos coordinados entre Policía Local y Policía Nacional en todos los barrios donde se esté produciendo esta situación.

Del mismo modo, la Federación Vecinal señala que "en ningún caso se puede criminalizar a las mujeres en situación de prostitución. Por ello, junto a la actuación policial contra quienes se lucran y demandan prostitución, resulta imprescindible desplegar recursos sociales suficientes, entre ellos también las mesas de diálogo sobre la cuestión que se crearon en su momento pero que han quedado totalmente aparcadas".