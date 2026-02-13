La Semana Santa Marinera recupera el Nazareno del Cabanyal tras un litigio con una de sus copropietarias

El Museo de la Semana Santa Marinera Salvador Caurín ha recuperado al Nazareno del Cabanyal, el cual fue reestablecido para la Fiesta tras varios años de litigio por una de las copropietarias, Amparo Fos. La talla del imaginero Francisco Martínez, con más de 80 años de antigüedad, ha sido recuperada por la restauradora de arte sacro Desamparados Santaclara. A lo largo del proceso, además de una limpieza integral de la imagen, se ha realizado una reposición de los faltantes de plata fina en la peana, así como la reintegración pictórica de las lagunas de color de la talla con un barnizado final para protegerla de agentes externos, ha informado la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de València.

Durante el acto 'Santaclara', celebrado el pasado jueves, la Junta Mayor agradeció el apoyo de "tantísimas personas que han ayudado en esta tarea de recuperar un bien devocional del pueblo", y añadió que "el Nazareno es y siempre será de su gente, de su barrio.

La imagen

La talla representa la "trágica" imagen de Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario, el monte donde Cristo fue crucificado, uno de los temas por "excelencia" de la imaginería tradicional. Este nazareno es "una imagen de vestir, con rostro y manos de un modelado de indiscutible calidad y excelente policromía", indicaron. En el rostro se aprecia una "mirada perdida, dolor contenido y una expresiva y serena belleza".

La imagen fue financiada en los años 40 del siglo pasado por diez familias de pescadores, que finalmente quedaron en seis comuneras. Desde su tallado, las familias propietarias lo destinaron al uso para el que fue creado, procesionar en la Semana Santa Marinera de València, después de la destrucción de muchas obras sacras en la Guerra Civil. Durante los últimos 14 años y, tras distintas discrepancias con algunas de las copropietarias, la imagen ha estado guardada sin posibilidad de procesión.

Noticias relacionadas

El presidente de la Junta Mayor, Carles Genís, ha seguido y apoyado este proceso y se mostró "satisfecho" durante el acto por la presencia del Nazareno en el Museo. Además, fuentes cercanas a la familia propietaria han confirmado a la Junta que la talla estará expuesta durante la semana de Pasión en una vivienda o local social o comercial, como es costumbre con las imágenes de la Semana Santa Marinera, según ha indicado la Junta.