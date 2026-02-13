València blinda el patrimonio: el Ayuntamiento extiende el vallado de monumentos protegidos para las Fallas de 2026

El Ayuntamiento de València ha actualizado el protocolo para proteger el patrimonio histórico y artístico de València durante las Fallas 2026, tal como ha acordado la Junta de Gobierno Local.

El nuevo documento, que establece medidas para salvaguardar inmuebles y monumentos de la ciudad, extiende la medida del vallado de los elementos protegidos “con el fin de marcar la distancia de seguridad y salvaguardarlos de posibles actos vandálicos”.

El protocolo, elaborado por el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico, contempla un conjunto de actuaciones coordinadas entre distintos servicios municipales “para garantizar la conservación del patrimonio en uno de los periodos de mayor afluencia y actividad en la ciudad”. También refuerza el respeto a los planes de protección vigentes, como el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (CBEP) y el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, y fija distancias mínimas para la instalación de carpas, escenarios, puestos, aseos portátiles y mobiliario urbano en el entorno de Bienes de Interés Cultural (BIC) y Bienes de Relevancia Local (BRL).

Liberar fachadas

Según este acuerdo, el Ayuntamiento también prohíbe anclajes en fachadas o elementos monumentales, o la colocación de instalaciones que emitan humos junto a edificios históricos y la ocupación de espacios considerados “libres de ocupación”, especialmente en monumentos como La Lonja de Mercaderes, el Mercado Central, la Catedral o las Torres de Serranos y de Quart.

Entre las principales medidas también se incluye la intensificación de la limpieza en entornos monumentales, la elaboración de planos específicos para garantizar que contenedores y urinarios no afecten a las visuales ni a los espacios protegidos, y la realización de inspecciones tras la finalización de las Fallas para detectar posibles daños o pintadas.

El documento incide en el “vallado preventivo” que se llevará a cabo en monumentos emblemáticos como La Lonja de Mercaderes, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, las Torres de Serranos y de Quart o la Iglesia de los Santos Juanes, y además detalla que en el perímetro de La Lonja se instalará vigilancia privada durante los días de mayor afluencia.

Asimismo, el Ayuntamiento prevé el refuerzo de la vigilancia por parte de la Policía Local en museos, edificios históricos y puentes monumentales, y la retirada temporal de determinadas cámaras de videovigilancia cuando exista riesgo por actos pirotécnicos o la Cremà, con su posterior reposición inmediata.