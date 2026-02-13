València multará a los puteros

Los vecinos del barrio valenciano de Velluters alzaron la voz: estaban experimentando un repunte de prostitución en la zona y ya no era extraño volver a ver colas de puteros esperando en la calle para subir a uno de los pisos en los que mujeres estaban siendo prostituidas. Según informó Levante-EMV este repunte podría deberse al regreso de una vieja conocida madame que ha salido de la cárcel recientemente y ha vuelto a las andadas en el barrio chino de València trayendo consigo a una ristra de hombres que consumen prostitución, como así atestiguan las fotos y vídeos captados por los vecinos de Velluters.

Ante esta situación, que el Ayuntamiento de València califica de "puntual", siguen las labores de vigilancia tanto de Policía Local y Policía Nacional, pero esta no va a ser la única medida para evitar que se siga produciendo esta situación. El portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero ha anunciado que están trabajando en una nueva ordenanza de convivencia en la que se contemplan "multas para los puteros", así se ha referido a las sanciones que recaerán sobre aquellos hombres que contraten los servicios de mujeres prostituidas.

Con esta medida se pretende "perseguir a los puteros" y en esta labor se encuentra el consistorio a través de esta nueva ordenanza que se está diseñando desde el área que gestiona el concejal de Policía Local del ayuntamiento, Jesús Carbonell.

Denuncias de degradación a 150 metros del ayuntamiento

Hace unos días la Asociación vecinal del barrio de Velluters denunció un repunte de la prostitución en el conocido barrio chino de València, donde este tipo de prácticas estaban a punto de erradicarse y en los últimos años, aseguran, ha experimentado un repunte progresivo que ha devuelto a la zona la prostitución, las peleas y la degradación, todo ello a escasos metros del centro histórico y turístico de la ciudad: "Hay colas de puteros a 150 metros del Ayuntamiento de València", se lamentaban.

La calle Viana, aseguran los vecinos, se ha convertido en el epicentro de lo que queda del antiguo barrio chino y, pese a las reiteradas reivindicaciones vecinales y a los constantes avisos a la administración, "se ha permitido que esta realidad se perpetúe como símbolo de una batalla perdida o, peor aún, de un claro desinterés por erradicar definitivamente el estigma que pesa sobre el barrio de Velluters".

Sin embargo, desde el consistorio aseguran que la presión policial en esta zona no ha disminuido, como denunciaban los vecinos, prueba de lo cual es que esta misma semana se ha cerrado un prostíbulo en el número 9 de la calle Viana y que hay presencia policial permanente en la zona.

Según estas fuentes, la Policía Local y la Policía Nacional también organizan semestralmente reuniones con los vecinos para abordar estos problemas, la última de ellas antes de Navidad, en la que todos admitieron que no había ni un solo punto de venta de droga identificable en el barrio.

Precisamente, habrían sido los vecinos los que habrían pedido en estas reuniones el cierre del número 9 de la calle Viana, una cuestión "nada fácil", dicen, que ha tenido que hacerla posible denunciando, con un informe de bomberos, la ruina del edificio. Ahora, está tapiado y sin actividad.