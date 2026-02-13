El viento obliga a suspender los actos al aire libre del año nuevo chino en València
La gran cabalgata que este año conmemoraba el año del Caballo de Fuego ha sido suspendida por el aviso naranja por viento que se ha decretado para mañana
Todas las actividades previstas para este finde semana con las que se iba a celebrar la llegada del año nuevo chivo, el del Caballo de Fuego, han sido suspendidas por el aviso naranja por viento decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para mañana 14 de febrero en toda la provincia de Valencia.
Así la XIII Gran Cabalgata del Año Nuevo Chino que iba a celebrarse desde las 17.30 horas cuyo recorrido comenzaba en la calle Pelayo, seguía por Xàtiva y Marqués de Sotelo y concluía en la plaza del Ayuntamiento. Las carpas que se iban a instalar en la plaza del Ayuntamiento y el escenario para actividades abiertas al público tampoco tendrán lugar.
La fiesta de la primavera
El martes 17 de febrero comenzará el Año Nuevo Chino 2026, que según el cómputo tradicional corresponde al año 4724 y estará regido por el Caballo de Fuego. Se trata de una de las celebraciones más importantes del calendario asiático y marca el inicio de un nuevo ciclo no solo en China, sino también en numerosos países del este y sudeste del continente, así como en comunidades chinas repartidas por todo el mundo.
También conocida como Fiesta de la Primavera, esta tradición milenaria simboliza renovación, prosperidad y reencuentro familiar. En sus orígenes estuvo ligada a rituales agrícolas y al homenaje a los antepasados, en un contexto en el que el fin del invierno representaba el comienzo de una nueva etapa productiva. Con el paso de los siglos, la celebración ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno cultural y social que combina espiritualidad, tradición y grandes actos públicos.
